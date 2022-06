.

रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के गुस्से का वीडियो वायरल, दो अधिकारी को कार्यक्रम से किया बाहर Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

रेवाड़ी: केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (union minister bhupender yadav) के गुस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में केंद्रीय मंत्री दो अधिकारियों (bhupender yadav anger on officials in rewari) को मंच से उतरने के लिए कहते हुए सुनाई दे रहे हैं. दरअसल, वीडियो रेवाड़ी के मीरपुर गांव में स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है. जहां 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रेडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया था. केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन के अधिकारी भी मंच पर पहुंचे थे. केंद्रीय मंत्री जब भाषण देने लगे तो दो बड़े अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे थे. मंत्री की नजर पड़ी तो उन्होंने टोका, लेकिन अधिकारी फिर भी बातों में मशगूल रहे. इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने दोनों अधिकारियों (bhupender yadav anger on officials in rewari) को चुप रहने की नसीहत दी और फिर कार्यक्रम से ही बाहर भेज दिया. बता दें कि राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव गुरुग्राम जिले के जमालपुर के रहने वाले हैं. केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो रेवाड़ी के कई कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई बैठक नहीं हुई है. जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री और जिले के अधिकारियों के बीच तालमेल का अभाव देखने को मिला.