रोहतक: हरियाणा के रोहतक में पुलिस की टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए युवक को नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार किया है. आरोपी से कुल 20.91 ग्राम हेरोइन बरामद (Heroin recovered from the accused) की गई है. आरोपी को अदालत में पेश किया गया और अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. आरोपी के खिलाफ NPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई हैं.



रोहतक CIA-1 आरोपी को नशीले पदार्थ समेत गिरफ्तार किया है जिसके बाद आरोपी के खिलाफ महम थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. जानकारी के अनुसार से सीआईए थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि एक युवक नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में है जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपी (Accused arrested with heroin in Rohtak) को रंगे हाथों नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया.

वहीं प्रभारी CIA-2 स्टाफ निरीक्षक नवीन जाखड़ ने बताया कि CIA-2 स्टाफ की टीम नई अनाज मंडी महम गश्त में मौजूद थी. इस दौरान गश्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांव बहलम्बा की तरफ से पैदल आ रहे युवक को शक के आधार 9Drug smuggler arrested in Rohtak) पर काबू किया गया. युवक की पहचान राजीव पुत्र कृष्ण चन्द्र निवासी गांव बहलम्बा हाल शीतला इनक्लेव फेस-2 शीतला कॉलोनी गुरुग्राम के रुप में हुई है. नियमानुसार तलाशी लेने पर युवक के पास से 20.91 ग्राम हेरोइन बरामद हुई (Heroin recovered from the accused) है. युवक के खिलाफ थाना महम मे धारा 502 और धारा 2022 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

