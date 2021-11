हिसार : हरियाणा के हिसार में बीजेपी राज्यसभा सांसद को किसानों के (BJP MP Ramchandra Visit in Hisar) विरोध का सामना करना पड़ गया. दरअसल किसानो ने प्रदर्शन के दौरान बीजेपी राज्यसभा सांसद की गाड़ी का शीशा तोड़ा दिया. हालांकि किसानो के (Police Lathicharge On Farmers In Hisar) प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को भी लाठियां भाजनी पड़ी और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. किसानो का कहना है कि अगर जल्द किसानों को ना छोड़ा गया तो रोड जाम कर देंगे.

दरअसल सांसद रामचंद्र हिसार के नारनौंद में जांगड़ा धर्मशाला की नींव रखने के लिए पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम की सूचना किसानों को भी मिल गई थी और किसान बड़ी संख्या में विरोध करने के लिए एकजुट हो गए. दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया था. जैसे ही सांसद को पुलिस दूसरे रास्ते से लेकर आई तो किसान विरोध करने के लिए सामने आ गए और पुलिस के साथ धक्का मुकी शुरू हो गई. इसी बीच सांसद रामचंद्र की गाड़ी का शीशा भी टूट गया.

हिसार के नारनौद में पहुंचे सांसद का किसानो ने विरोध किया.

सांसद का विरोध करने के लिए किसान काले झंडों के साथ मौके पर पहुंच और जिस गली से राज्यसभा सांसद को निकलना था उस गली में ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया गया. पुलिस दूसरे रास्ते से सांसद को कार्यक्रम स्थल तक लाई. इसके बाद किसानों ने सांसद का विरोध करना शुरू किया और बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने लगे. इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया. इसके बाद पुलिस ने किसानों पर हल्का बल प्रयोग करना शुरू कर दिया.पुलिस और किसानों में धक्का-मुक्की के बाद किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को पुलिस ने पीटा भी हैं और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है.

