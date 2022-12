नए साल के जश्न पर रहेगा हरियाणा पुलिस का पहरा, इन नियमों को तोड़ा तो जेल में होगा Happy New Year

फरीदाबाद: नए साल (new year 2023) के जश्न पर हुड़दंगबाजी करना, शराब पीकर वाहन चलाना, कानून व्यवस्था को किसी भी तरीके से तोड़ना, आपको महंगा पड़ सकता है. दरअसल फरीदाबाद पुलिस ने नए साल को लेकर गाइडलाइन (faridabad police advisory on new year 2023) जारी की है. अगर इन नियमों का किसी ने भी उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फरीदाबाद में नए साल पर कानून व्यवस्था: फरीदाबाद में नए साल पर कानून व्यवस्था (security on new year in faridabad) को बनाए रखने के लिए फरीदाबाद में 2 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी फील्ड में तैनात रहेंगे. शहर में मुख्य चौक चौराहों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मुख्य मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल पर 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से पुलिस नाके लगाकर हुड़दंगबाजों पर पैनी नजर रखेगी. इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.

नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी विकास कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की.

फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने ईटीवी से बातचीत में बताया कि नए साल पर शहर में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से सतर्क है. पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा इस मामले को लेकर सभी डीसीपी, एसीपी, थाना और चौकी प्रभारियों के साथ बैठक कर चुके हैं. जिसमें उन्होंने नए साल को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए हैं. पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर की रात को पुलिसकर्मी अपने-अपने क्षेत्र में गस्त पर रहेंगे. जिससे की कानून व्यवस्था बनी रहे.

2 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात: कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए शहर में 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. नए साल पर हुड़दंगबाजों एवं शरारती तत्वों से निपटने और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईआरवी, पीसीआर, राईडर एवं सभी जोनों में नाके लगाकर सख्ती से चेकिंग की जाएगी. उन्होंने कहा कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में लोग शराब का सेवन करके शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं. जिससे दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है. लिहाजा इसे रोकने के लिए यातायात निरीक्षक और सभी थाना प्रबंधक अपने-अपने इलाके में चैकिंग करेंगे.

नए साल के मौके पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहर भर में 2 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.

होटल और शराब के ठेकों पर विशेष निगरानी: नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे. नए साल पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगी. आबकारी अधिनियम के अनुसार होटलों, ठेकों, रेस्टोरेंट इत्यादि पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि यहां शराब सर्व/बिक्री ना हो. फरीदाबाद के चिन्हित चौक चौराहों के पास शाम 6 बजे से 60 से अधिक पुलिस नाके लगाकर अपराधी किस्म के व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जाएगी.

ये भी पढ़ें- नए साल के जश्न को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, ट्रैफिक के विशेष इंतजाम

हालांकि फरीदाबाद में कई जगह सीसीटीवी भी लगे हैं. जिसके जरिए भी पुलिस प्रशासन गतिविधियों पर नजर रखेंगे. अगर किसी को न्यू ईयर की पार्टी करनी है तो इसके लिए उसे एक्साइज विभाग में एप्लीकेशन देनी होगी. जिसमें बताना होगा कि पार्टी में कितने लोगों के आने की संभावना है. उसी के आधार पर उनको सर्विस में शराब की अनुमति दी जाएगी. जिसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है. बता दें कि दिल्ली से सटे होने की वजह से फरीदाबाद में गतिविधियां कुछ ज्यादा रहती हैं. यही वजह है कि किसी भी तरह के कोई शरारती तत्व नए साल के सेलिब्रेशन की आड़ में हुड़दंगबाजी करते हैं.