फरीदाबाद: 19 वर्षीय किशोरी के हाथ पैर तोड़कर निर्मम हत्या के आरोपी ने फरीदाबाज जिला अदालत में पेशी के दौरान कथित तौर पर छठी मंजिल से छलांग लगाकर खुद की जान ले ली. आरोपी की मौके पर ही मौत हो (Murder accused commits suicide in Faridabad) गई. बताया जा रहा है कि आरोपी संजय कॉलोनी का रहने वाला था, जिसका नाम महेंद्र है.

गौरतलब है कि आरोपी बार-बार लड़की को परेशान करता था. युवती ने कई बार इसका विरोध किया. एक तरफा प्यार में पागल युवक ने एक दिन पहले लड़की को बुरी तरह से पीटा. इस दौरान युवती की मौत हो गई. पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया. शुक्रवार को कोर्ट में पेशी के लिए युवक को लाया गया था. इसी दौरान आरोपी ने कोर्ट परिसर में ही छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच में जुट गई (Murder in Faridabd) है.

बता दें कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दोस्त ने लड़की की हत्या कर (Girl Murdered By Friend In Faridabd) दी. आरोपी ने पीड़िता को घायल अवस्था सुनसान इलाके में छोड़ (Faridabad crime news) दिया. जहां पीड़िता पूरी रात मदद के लिए छटपटाती रही. सुबह एक राहगीर की मदद से पीड़िता ने अपने भाई को फोन कर लोकेशन पर आने को कहा और फिर आरोपी के बारे में पूरी जानकारी भाई को दी. वहीं पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर मुजेसर थाने में हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम मामले की जांच में (commits suicide case in Faridabad) जुट गई थीं.