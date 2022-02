नई दिल्ली/चंडीगढ़: राजधानी दिल्ली में शनिवार तड़के एक मर्सडीज कार आगे जा रहे ट्रक में घुस (Mercedes car hit truck in palam) गयी. हादसे में दाे लाेगाें की माैके पर ही माैत हाे गयी. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कार में पांच लाेग सवार थे. तीन लाेगाें काे गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ट्रक मौके से फरार हो गया है. उसकी तलाश की जा रही है. हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गये.

जानकारी के अनुसार फरीदाबाद में एक शादी समाराेह से ये लाेग पालम गांव अपने घर आ रहे थे. तड़के लगभग तीन बजे पालम फ्लाईओवर के पास कार की रफ्तार काफी अधिक थी. कार आगे जा रहे ट्रक में पीछे से घुस (Road Accident in delhi) गयी. हादसे में बिनोद कुमार और कृष्णा सोलंकी की मौके पर मौत हो (Two Killed In Road Accident Delhi )गयी. तीन घायलों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

आगे जा रहे ट्रक में घुसी मर्सिडीज कार, दाे की माैके पर माैत तीन घायल

ये भी पढ़ें- स्पेशल ऑफर का लालच देकर करते थे लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी, पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार

कार फिलहाल दिल्ली कैंट थाने के बाहर खड़ी है. गाड़ी की हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी भयानक थी. पुलिस घायलों के ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके. ट्रक की भी तलाश की जा रही है. इसके लिए पुलिस सड़क पर लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप