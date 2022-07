नई दिल्ली/चंडीगढ़: शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शुक्रवार को वर्ष 2022 की एनआईआरएफ रैकिंग (nirf india rankings 2022) जारी की. जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास लगातार चौथी बार देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बना जबकि विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु ने पहला स्थान हासिल किया. वहीं हरियाणा की बात की जाए तो ओवरऑल रैंकिंग (nirf overall ranking) में हरियाणा के 7 शिक्षण संस्थान शामिल हैं.

NIRF की ओवरऑल रैंकिंग (haryana educational institutions ranking) में सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी को 102वां रैंक मिला है. इसके अलावा महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला को 123वां, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक को 124वां, गुरुग्राम की Amity University को 151वां, हिसार की गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी को 165वां, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 173वां, फरीदाबाद की मानव रचना यूनिवर्सिटी को 176वां रैंक मिला है.

NIRF India Rankings 2022: ओवरऑल रैंकिंग में हरियाणा के 7 शिक्षण संस्थान

देशभर की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी को 88वां रैंक मिला है. महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला को 91वां, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक को 94वां, गुरुग्राम की Amity University को 101वां, हिसार की गुरु जंभेश्वर यूनिर्सिटी को 116वां, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 126वां, फरीदाबाद की मानव रचना यूनिवर्सिटी को 128वां, महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को 153वां, फरीदाबाद की जेसी बॉस यूनिवर्सिटी को 165वां और गुरुग्राम की नॉर्थपैक यूनिवर्सिटी को 195वां रैंक मिला है.

देशभर के कॉलेजों में हिसार के I.C.College of Home Science को 42वां रैंक मिला है. वहीं देशभर के इंजीनियरिंग कॉलेज में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 50वां और गुरुग्राम की नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी को 96वां रैंक मिला है. फरीदाबाद की Manav Rachna International Institute of Research & Studies को 105वां रैंक, गुरुग्राम की Amity University को 114वां, सोनीपत के National Institute of Food Technology को 127वां, फरीदाबाद के J. C. Bose University of Science and Technology, YMCA को 143वां, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला को 191वां रैंक मिला है.

देशभर के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूटों में गुरुग्राम के Management Development Institute को 13वां रैंक मिला है. रोहतक के Indian Institute of Management Rohtak को 16वां, गुरुग्राम के Great Lakes Institute of Management को 52वां, गुरुग्राम की BML Munjal University को 54वां, गुरुग्राम की Amity University को 92वां, हिसार की गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी को 107वां और गुरुग्राम की IILM University को 109वां स्थान मिला है.

ऐसे ही फार्मेसी की लिस्ट में अंबाला की Maharishi Markandeshwar यूनिवर्सिटी को 24वां रैंक मिला है, रोहतक की Maharshi Dayanand University को 30वां, हिसार की Guru Jambheshwar University को 33वां, रोहतक के College of Pharmacy, Pt. B. D. Sharma, PGIMS को 81वां, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 83वां, गुरुग्राम की Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University को 100वां रैंक मिला है. मेडिकल के क्षेत्र में अंबाला की Maharishi Markandeshwar यूनिवर्सिटी को 32वां रैंक मिला है. इसके अलावा डेंटल के क्षेत्र में रोहतक के Postgraduate Institute of Dental Sciences को 15वां स्थान मिला है.