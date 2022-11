हरियाणा पंचायत चुनाव: दोपहर 12 बजे तक 28.2% तक वोटिंग संपन्न

हरियाणा पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के दौरान अब तक 28.2 प्रतिशत वोटिंग हुई है. बता दें कि फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, पलवल में आज मतदान कराए जा रहे हैं. वहीं फरीदाबाद में 10 जिला परिषद के लिए वोट डाले जा रहे हैं. सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ स्टेशनों पर मतदाता पहुंचने लगे हैं.

हरियाणा विधानसभा के नए भवन पर राजनीति कर रहे पंजाब के सियासी दलों पर हरियाणा का पलटवार

चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा (Haryana Legislative Assembly in Chandigarh) के लिए जमीन की अदला-बदली के प्रस्ताव पर पंजाब में राजनीति गरमा गई है. पंजाब की राजनीतिक पार्टियां जमीन बदल प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं. वहीं हरियाणा के नेताओं ने भी इस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है.

करनाल में बुजुर्ग के शव को चूहों ने कुतरा, 10 साल से मकान में रह रहा था अकेला

सीएम सिटी करनाल में एक बड़े मकान में अकेले रह रहे एक बुजुर्ग के शव को चूहों ने बुरी तरह से कुतर (Rats gnaw at old man dead body in Karnal) दिया. सोमवार सुबह जब बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकला तो आसपास के लोगों को कुछ संदेह हुआ. पड़ोसियों ने मकान के अंदर जाकर देखा तो बुजुर्ग के शव के ऊपर चूहे घूम रहे थे.

पानीपत पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़: 2 के पैरों में लगीं गोलियां, 3 गिरफ्तार

पानीपत पुलिस और ट्रैक्सी ड्राइवर के हत्यारोपियों के बीच सोमवार रात को मुठभेड़ हुई. कई राउंड फायर के बाद पुलिस ने ने 3 बदमाशों को काबू कर लिया. यह वही बदमाश हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले टैक्सी ड्राइवर मोहित सोनी मर्डर केस को अंजाम दिया (Mohit Soni Murder Case Accused Arrested) था.

हुड्डा के आरोपों पर डीपी वत्स ने किया पलटवार, बोले- कुलदीप बिश्रोई का छोरा और धन दोनों गोरे

राज्यसभा सांसद एवं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स सोमवार को भिवानी में आयुष्मान गोल्ड कार्ड वितरण समारोह (Ayushman Gold Card Distribution Ceremony in Bhiwani) में पहुंचे. यहां उन्होंने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को गोल्ड कार्ड वितरित किए. इसके बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए. इस दौरान डीपी वत्स ने भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के आरोपों पर पलटवार करते हुए चुटकी ली.

हरियाणा सरकार ने बढ़ाया आयुष्मान योजना का दायरा, लाभार्थियों को मिलेगा 5 लाख तक फ्री इलाज

हरियाणा सरकार ने आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया है. हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख 80 हज़ार रुपए कर दिया है. इससे 50 प्रतिशत आबादी को इसका लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने (haryana chirayu scheme) गुरुग्राम के मानेसर में गोल्डन कार्ड वितरित कर इसकी शुरुआत की.

चंडीगढ़ में अंडर 17 यूटी एडमिनिस्ट्रेटर चैलेंज फुटबॉल कप शुरू, 29 नवंबर तक चलेगा टूर्नामेंट

चंडीगढ़ में अंडर 17 ऑल इंडिया यूटी एडमिनिस्ट्रेटर चैलेंज फुटबॉल कप की शुरुआत हो गई है. इस टूर्नामेंट में देशभर की कुल 25 टीमें हिस्सा ले रही हैं. विजेता टीम को दो लाख का इनाम दिया जायेगा. टूर्नामेंट का पहला मैच चंडीगढ़ मैच स्पोर्ट्स कांप्लेक्स 46 में करवाया गया.

शराब के नशे में बाप ने तीन साल के बच्चे बस के सामने फेंका, जानें पूरा मामला

सोमवार को महेंद्रगढ़ के नारनौल में कलयुगी पिता ने अपने तीन साल के बच्चे को बस के सामने फेंक (drunk father throws his child) दिया. गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने वक्त रहते बच्चे की जान बचा ली.

कुरुक्षेत्र में फायरिंग: बाइक सवार दो युवकों ने दुकान मालिक को मारी पांच गोली, हालत गंभीर

कुरुक्षेत्र में दुकान मालिक पर फायरिंग (firing on shop owner in kurukshetra) की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि वशिष्ठ कॉलोनी थानेसर में कुछ बदमाशों ने दुकान मालिक पर पांच गोलियां चला दी.

हरियाणा पंचायत चुनाव तीसरा चरण: मंगलवार को इन चार जिलों में होगा जिला परिषद के लिए मतदान, सुरक्षा कड़ी

हरियाणा में पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण (haryana panchayat election third phase) के लिए मंगलवार को चार जिलों में मतदान होगा.