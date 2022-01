भिवानी: जिला भिवानी में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona in Bhiwani) तेजी से बढ़ रही है. जिले में बुधवार और गुरुवार को कोरोना के 273 नए केस सामने आए हैं. इसके साथ ही 299 मरीजों ने कोरोना को मात दी है. कोरोना रिकवर होने वाले मरीजों को अगले सात दिन के लिए आइसोलेशन में रहने के लिए कहा है. वहीं गुरुवार को एक कोरोना मरीज की मौत का मामला सामने आया है, जिसे पहले से गंभीर बीमारी थी. इसलिए वीरवार को जिले में कोरोना के 1,176 एक्टिव केस (Bhiwani Covid-19 Positive Case) रह गए हैं. जिले में कोरोना के 482 एक्टिव केस भिवानी शहर से तो 694 ग्रामीण क्षेत्र से हैं.

वहीं बुधवार और वीरवार को जिले के 2350 लोगों के कोरोना सैंपल लिए हैं. सिविल सर्जन डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि जिले में अब तक कोरोना के 24760 केस मिल चुके हैं. उनमें से 22925 मरीज ठीक हो चुके हैं और 659 मरीजों की मौत हो चुकी है. इसलिए अब जिले में कोरोना के 1176 एक्टिव केस हो गए हैं. सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों में 1146 मरीज होम आइसोलेट रहकर अपना उपचार करा रहे हैं.

इसके अलावा 10 मरीज शहर के ईएसआई अस्पताल, 5 मरीज हिसार, 5 मरीज शहर के 2 निजी अस्पतालों, 2 मरीज दिल्ली और 8 मरीज शहर के सिविल अस्पताल में उपचाराधीन हैं. जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक कोरोना के जो सैंपल लिए गए हैं, उनमें से 1741 सैंपलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकि है. अब जिले में कोरोना के 1,176 एक्टिव केस होने से विभाग ने सोमवार को 5 कंटेनमेंट जोन तो 5 ही माइक्रो कंटेनमेट जोन बनाए हैं.

ये पढ़ें- Haryana Corona Update: बुधवार को 7 मरीजों ने तोड़ा दम, 6 हजार से ज्यादा नए केस मिले

इसके अलावा जिले में इन दिनों कोरोना के जो मरीज मिले हैं, उनमें 334 मरीजों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तो 1670 मरीजों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी थी. वहीं 342 मरीज ऐसे मिले हैं जिन्होंने कोरोना का एक भी टीका नहीं लगवाया था. इसके अलावा जिले में कोरोना की दूसरी लहर की तरह अब जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की संख्या अधिक मिलने लगी है और वीरवार को इसमें 200 से ज्यादा केस ग्रामीण क्षेत्र में शहर से ज्यादा एक्टिव हैं.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP