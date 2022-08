गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बनने लगा है. यहां आए दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही (Corona Cases Increase In Gurugram) है. वीरवार को यहां कोरोना के 557 नए मामले सामने (New Crona Case In Gurugram) आए. हालांकि इसके साथ 458 मरीज ठीक भी हुए हैं लेकिन अभी भी गुरुग्राम में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा 1558 (Corona Active Patient In Gurugram) है. बीते वीरवार को एक मरीज की मौत भी हुई है.



यहां हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 68 है. इसमें से पचास प्रतिशत में गंभीर मरीज है. गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अस्पताल में भर्ती आठ मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं जबकि 26 मरीज आईसीयू में एडमिट हैं. जबकि 34 मरीज कोविड वार्डों में एडमिट हैं. इनमें से ज्यादातर मरीजों को फेल, किडनी डिसऑर्ड और अनियंत्रित मधुमेह की बीमारी से पीड़ित हैं. उन्होंने कहा कि कोविड वार्डों में भर्ती मरीजों को अस्थमा और सांस की अन्य बीमारियों, हाई ब्लडप्रेशर और हार्ट के मरीज शामिल हैं.

गुरुग्राम ने इस महीने अब तक 7,085 मामले आ चुके हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती ((Corona Active Patient In Gurugram) है. इसके मद्देनजर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को सभी अस्पतालों को कोविड वार्ड तैयार करने का निर्देश दिया है. क्योंकि हॉस्पिटल में पहले से ही कैंसर, हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज एडमिट हैं. इसको देखते हुए वे इस बार अधिक सावधानी बरत रहे हैं.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना के आकंड़े

डॉ वीरेंद्र यादव की मानें तो राखी के बाद त्यौहार का सीजन शुरू हो जाता है. लोग लापरवाह होकर इन त्यौहारों को मनाते हैं. यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से गुरुग्राम में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे (Corona Cases In Gurugram) है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने एहतिहात के तौर पर गुरुग्राम में कोरोना टेस्टिंग की संख्या को बढ़ा दिया (Covid Test In Gurugram) है. अब गुरुग्राम में कोरोना के टेस्ट किये जा रहे है. इसके अलावा गुरुग्राम में कंटेनमेंट जोन की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि संक्रमण दर को कम किया जा सके.



डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि बढ़ते आंकड़ों के बीच गुरुग्राम स्वास्थ विभाग लगातार लोगों को सावधानी बरतने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है. स्वास्थ विभाग का कहना है कि लोग मास्क लगाएं साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना के बढ़ते आकड़ो पर लगाम लगाई जा सके.