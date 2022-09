पलवल: हरियाणा के पलवल में दुकान के सामान का बकाया पैसा मांगना एक महिला को काफी भारी पड़ गया. दरअसल, बकाया राशि मांगने के चक्कर में महिला दुकानदार पर तीन महिलाओं सहित एक युवक ने हमला कर (Attack on female shopkeeper in Palwal) दिया. हमले के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा (Viral video of woman assaulted in Palwal) है. पुलिस ने पीड़ित महिला दुकानदार की शिकायत पर तीन नामजद महिलाओं सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.



पुलिस को दी गई शिकायत में अरुण गर्ग नाम के शख्स ने बताया है कि उनका देव नगर में कॉस्मेटिक के सामान का होलसेल का काम है. दो साल पहले रचना नाम की महिला उसकी दुकान से सामान खरीदा था. इस सामान की कीमत 10 हजार पांच सौ रुपये थी. अरूण ने बताया कि उसकी पत्नी ललिता ने रचना से कई बार पैसे मांगे लेकिन वो टाल- मटोल करती रही. इसके बाद बीते रविवार को जब उनकी पत्नी ने रचना से अपने पैसे मांगे तो उसने उसे किठवाड़ी पुल के नीचे शमशाबाद में स्थित अपनी दुकान पर आने को कहा. इसके बाद वह अपनी पत्नी ललिता के साथ वहां पहुंचा. जब हमने रचना से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से साफ इंकार कर दिए. इसके बाद रचना ने उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया. इस दौरान वहां रचना की बहन गीता, रीना, दो अन्य लड़की और एक लड़का भी आ गया जिन्होंने उसकी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी.

महिला के साथ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि उसने रचना नाम की महिला से अपने बकाया पैसे मांगे थे.

पीड़ित ने जब अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया तो दो महिलाओं और एक युवक ने उसे पकड़ लिया. तीनों ने उसे धमकी देते हुए कहा कि यहां से चला जा वरना तुझे रेप के केस में फंसवा देंगे. मारपीट के दौरान उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल होकर वही बेहोश होकर जमीन पर गिर गई. इसके बाद आरोपियों ने उससे कहा कि अपनी पत्नी को यहां से ले जा वरना तुझे और तेरी पत्नी को जान से मार देंगे. इसके बाद पीड़ित ने बेहोशी की हालत में अपनी पत्नी को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल पलवल (Civil Hospital Palwal) में भर्ती करवाया जहां उसका इलाज किया गया. पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर तीन नामजद महिलाओं सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.