भिवानी: हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल (JP Dalal Agriculture Minister Haryana) ने कहा कि क्षेत्र में नहरों में पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी. यहां के रेतीले इलाके में हरियाली होगी और फसलें लहराएंगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने यमुना में जब जलस्तर बढ़ने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दक्षिण हरियाणा की नहरों को जुलाई से लगातार 100 दिन तक चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसान ट्यूबवेल आदि की अंडर ग्राउंड रिचार्ज कर सकें.

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने के लिए सिंचाई विभाग के बजट को दोगुना (budget of irrigation department in haryana) किया गया है. इसके लिए नहरों और पंप हाउसों की क्षमता बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, ताकि सभी नहरों में पूरी क्षमता के अनुसार नदी पानी तेल तक पहुंच सके. उन्होंने कहा कि पानी के अभाव में फसल का बिजाई से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि किसान का हक उनके लिए सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है. किसान किसी भी प्रकार की चिंता न करें. फसलों की बिजाई से लेकर फसल की बिक्री की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार बखूबी इसका निर्वहन कर रही है. उन्होंने कहा कि किसान सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाएं ताकि पानी की बर्बादी न हो. सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाकर हर खेत को सिंचित किया जाएगा, जिससे किसान की पैदावार बढ़े.

कृषि मंत्री ने कहा कि लोहारू क्षेत्र में सिंचाई (water supply in canals of Haryana) के लिए पर्याप्त पानी का प्रबंध करने के साथ घर-घर में नल से पेजयल पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि गांवों में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी और गांवों का चहुंमुखी विकास करवाया जाएगा. कृषि मंत्री ने कहा कि विकास के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में नए-नए नेशनल हाईवे और बाईपास का निर्माण करवाया जा रहा है. उसी तरह से लोहारू विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्य (Construction of roads in Loharu assembly constituency) पर जोर दिया जा रहा है. जरूरत के अनुसार नए-नए बाईपास और रेलवे ओवरब्रिज बनवाए जा रहे हैं.

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने जनंसपर्क अभियान के दौरान सिवानी क्षेत्र के गांव शेरपुरा में 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली चार नहरों के रीमॉडलिंग के कार्य का शुभारंभ किया. कृषि मंत्री ने क्षेत्र के गांव शेरपुरा से दो करोड़ पांच लाख से ढाणी मीरान डिस्ट्रीब्यूट्री, छह करोड़ 80 लाख शेरपुरा डिस्ट्रीब्यूट्री, 43 लाख से साहलेवाला सब माइनर और 3.5 करोड़ से बिडोला माइनर के रीमॉडलिंग के कार्य का शुभारंभ किया. इन नहरों के जीर्णोद्धार होने से लोहारू और तोशाम विधानसभा क्षेत्र के कई गांव लाभान्वित होंगे.

इसके साथ ही प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सोमवार को तालाब में डूबने से हुई तीन बच्चों की मौत पर भी गहरा दुख प्रकट किया. वहीं, उन्होंने प्रत्येक मृतक बच्चों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये देने की घोषणा की. कृषि मंत्री बीती देर शाम भिवानी जिले के गांव नकीपुर, शेरपुरा, चैहड़ कलां में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे.

