विश्व स्ट्रोक दिवस इतिहास व थीम

29 अक्टूबर 2004 को कनाडा स्थिक वैंकूवर में विश्व स्ट्रोक कांग्रेस के दौरान विश्व स्ट्रोक दिवस मनाने का फैसला लिया गिय था. फैसले के आधार पर विश्व स्ट्रोक संगठन की ओर से 2006 में पहली बार विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया गया था. विश्व स्ट्रोक दिवस 2023 के लिए थीम 'टुगेदर वी आर ग्रेटर दैन स्ट्रोक' यानि हम सब मिलकर, स्ट्रोक से भी बड़े हैं. ('Together We Are Greater Than Stroke.') थीम का मुख्य उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में लोगों को जागरुक कर स्ट्रोक के मामलों से होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है.