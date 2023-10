विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस : साइलेंट रोग माना जाने वाला हड्डी रोग 'ऑस्टियोपोरोसिस' एक ऐसा रोग है जो हड्डियों को इतना कमजोर बना सकता है कि कई बार मात्र छींकने या बेहद मामूली चोट लगने पर भी हड्डी टूट सकती है. पहले के समय में बुजुर्गों की बीमारी माना जाने वाला यह रोग आजकल कम उम्र के महिलाओं और पुरुषों में भी बहुत आम होने लगा है. जो एक चिंता का विषय है. Osteoporosis की गंभीरता को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ाने तथा Osteoporosis की बीमारी के बचने के लिए तमाम सावधानियों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष यह दिवस 'बेहतर हड्डियों का निर्माण' थीम पर मनाया जा रहा है. World Osteoporosis Day 2023 theme Step Up for bone Health Build Better Bones .