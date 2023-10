विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस थीम

विश्व मानसिक स्वास्थ्य 2023 के लिए थीम 'मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिर मानव अधिकार है' (Mental Health Is A Universal Human Right) चुना गया है. इस थीम का चुनाव वैश्विक स्तर पर वोटिंग के माध्यम से तय किया गया है. ओपन वोटिंग के अलावा वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ (World Federation Of Mental Health-WFMH) के सदस्यों, मेंटल हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाली एजेंसियां, सामाजिक संगठनों सहित अन्य पक्ष शामिल हुए.