नई दिल्ली : कई देशों में एक बार फिर से कोविड संक्रमण बढ़ रहा है, विशेष रूप से चीन में, जहां दिसंबर में केवल 20 दिनों में 250 मिलियन से अधिक Covid-19 मामले देखे गए. भारत सहित दुनिया भर में ताजा कोविड लहर का डर बना हुआ है. विशेषज्ञों ने कहा कि कोरोना का प्रकोप खासकर फ्लू के मौसम के दौरान या यदि नए बदलाव सामने आते हैं, तब इसके बढ़ते मामलों को देख सकते है, जैसा कि वर्तमान में चीन में हो रहा है. India corona cases . coronavirus update . corona in china . corona in usa . corona in america . corona in singapore . corona in japan . corona in south korea .

अमेरिका, सिंगापुर जापान, दक्षिण कोरिया में Covid-19

CDC ( US Center for Disease Control and Prevention ) के अनुसार, जहां Omicron virus BF.7 variant चीन और भारत में चिंता का कारण है, वहीं Omicron subvariant XBB अमेरिका में कोविड-19 के 18.3 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है. सिंगापुर में subvariant XBB के मामलों में वृद्धि जारी है. Omicron subvariant BQ.1 and BQ.1.1 अमेरिका में लगभग 70 प्रतिशत नए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं. Johns Hopkins University के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में पुष्टि किए गए कोविड मामलों की कुल संख्या 100 मिलियन से अधिक हो गई है. बता दें, लगभग तीन साल पहले महामारी फैली थी, जिसमें कुल 1 मिलियन से अधिक मौतें हुई थीं. जापान महामारी की आठवीं लहर का सामना कर रहा है और देश में 206,943 नए मामले दर्ज किए गए हैं. दक्षिण कोरिया में शनिवार को लगातार दूसरे दिन Covid-19 के नए मामले 70000 से नीचे रहे, जबकि नए कोरोनो वायरस से संबंधित मौतें तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहेगा. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ने कहा कि डब्ल्यूएचओ कोविड-19 इमरजेंसी कमेटी अगले महीने कोविड-19 आपातकाल की समाप्ति की घोषणा के मानदंडों पर चर्चा करेगी. उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि अगले साल हम यह कहने में सक्षम होंगे कि कोविड-19 अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है. उन्होंने कहा, हालांकि, सार्स-सीओवी 2 वायरस, जो कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार है, दूर नहीं होगा.

पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा!

मुंबई के Fortis Hospital Kalyan में संक्रामक रोग विशेषज्ञ Kirti Sabnis ने आईएएनएस को बताया कि जब कोई महामारी स्थानीय हो जाती है, तो इसका मतलब है कि बीमारी एक विशेष समुदाय या विश्व स्तर पर मौजूद है और आबादी के बीच प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इम्यूनिटी की जरुरत है. उन्होंने कहा, संक्रमित मरीज समुदाय के कमजोर इम्यूनिटी वाले सदस्यों को प्रभावित कर सकता है. इसका मतलब यह भी है कि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि यह अनुमान लगाना कठिन है कि क्या कोविड-19, 2023 में स्थानीय हो जाएगा क्योंकि यह एक श्वसन वायरस है, जो अन्य influenza viruses के समान बदलता है. Kirti Sabnis ने कहा, यदि multiple mutations वायरस की प्रोटीन संरचना या कोशिकाओं से जुड़ने की क्षमता को बदलते हैं, तो यह नए तनावों को जन्म दे सकता है. हालांकि, यदि वायरस की प्रतिरक्षा की वर्तमान सुरक्षा गंभीर बीमारी को रोकने या संचरण को कम करने के लिए पर्याप्त है, तो निश्चित रूप से कोविड स्थानीय यानि इंडेमिक बन सकता है. यह अनिश्चित है कि कब कोविड-19 स्थानीय हो जाएगा, लेकिन यह संभावना नहीं है कि हम इसे पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे.

विशेषज्ञों ने कहा कि कोरोना का प्रकोप खासकर फ्लू के मौसम के दौरान या यदि नए बदलाव सामने आते हैं, तब इसके बढ़ते मामलों को देख सकते है, जैसा कि वर्तमान में चीन में हो रहा है. सबनीस ने कहा, भारत में वायरस का ट्रांसमिशन और पिछले वैक्सीनेशन और community transmission के माध्यम से प्राप्त प्रतिरक्षा का स्तर भी इसके स्थानीय बनने की क्षमता को प्रभावित करेगा. हालांकि, वायरस के अगले 2-3 महीने में स्थानीय होने संभावना नहीं लगती है.

भारत - चीन के बीच का अंतर बताया वरिष्ठ वैज्ञानिक ने , हाइब्रिड इम्युनिटी को लेकर कही ये बात