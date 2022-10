नई दिल्ली: पिछले दिनों दिल्ली में हुई लगातार बारिश के बाद, द्वारका इलाके के कई सर्विस रोड की हालत खस्ता हो चुकी (Potholes in service road at many places in dwarka) है. यहां पर कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं बड़े गड्ढे बन गए हैं जिससे लोगों के इसमें गिरकर चोटिल होने की संभावना बनी हुई है. यहां द्वारका के सेक्टर 17 में सर्विस रोड के किनारे कई बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं जो चालकों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. इन सड़कों की हालत देखकर शायद ही कोई कहेगा कि ये राजधानी के क्षेत्र की सड़क है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले एक महीने में ही रोड की ये हालत हो गई है. बारिश की वजह से सर्विस रोड जगह-जगह से टूट गई है. कुछ समय पहले तक इन जगहों पर कचरा पड़ा हुआ था, जिससे ये लोगों की नजरों से छुपा हुआ था. लेकिन कचरा साफ होने के बाद सर्विस रोड के ये खतरनाक गड्ढे सरकारी एजेंसियों के कामों की पोल खोल रहे हैं.

द्वारका में कई जगह सर्विस रोड में बने गड्ढे

बताया गया कि इन गड्ढों के कारण कई बाइक गिरकर चोटिल हो चुके हैं एवं अक्सर कोई न कई गाड़ी भी इसमें फंस जाती है. बारिश के बाद जब इन गड्ढों में पानी भर जाता है, तो ये गड्ढे और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि तब ये लोगों को नजर नहीं आते हैं, और अगर पैदल राहगीर या कई साइकिल सवार इनसे होकर गुजर जाए तो उसका गिरना तय है. दिन में तो फिर भी लोग इन गड्ढों को देख लेते हैं जिससे वह बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रात में यह गड्ढों राहगीरों के लिए खतरनाक हो जाती है. लोगों की मांग है कि प्रशासन इस रोड की जल्द से जल्द मरम्मत कराए जिससे कोई बड़ा हादसा घटित न हो.