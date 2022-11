नई दिल्ली/नोएडा: पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता सिंग्गा पंडित उर्फ संचित शर्मा पर हुए जानलेवा हमले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में तीन आरोपियों को उत्तराखंड, देहरादून की क्लेमनटाउन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था. जिनसे पूछताछ के बाद एक आरोपी को पुलिस ने नोएडा के परी चौक से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल सहित 3 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया गया है.



ग्रेटर नोएडा में 3 नवंबर को एटीएस गोल चक्कर पर बीजेपी कार्यकर्ता सिंगा पंडित उर्फ संचित शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया था. स्कार्पियो सवार बदमाशों ने लाठी-डंडे से हमला किया, जिसमें सिंग्गा पंडित बुरी तरह घायल हो गए थे. कार में कासना मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा, सिंग्गा पंडित सहित एक अन्य कार्यकर्ता भी सवार थे. बदमाशों ने महेश शर्मा पर पिस्टल तान कर सिंग्गा पंडित पर जानलेवा हमला किया. सिंग्गा पंडित को मरा समझकर बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

उसी मामले में बीटा 2 थाना पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी अश्वनी उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया है. (accused who made a deadly attack on BJP worker Singa Pandit has been arrested) उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं. वहीं पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के तीन सदस्यों को अवैध हथियार के साथ देहरादून क्लेमनटाउन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन्होंने पुलिस को पूछताछ में सिंग्गा पंडित पर हुए हमले को कबूल किया था.

बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले का पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस ने बताया कि 13 नवंबर को उत्तराखंड के देहरादून के क्लेमनटाउन से सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक व्यक्ति का नाम हरिपाल है, जो हरियाणा का रहने वाला है. उसने 3 नवंबर को ग्रेटर नोएडा में संचित शर्मा उर्फ सिंग्गा पंडित पर हुई एक घटना को कबूल किया है, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना पुलिस को सूचना दी गई. जब पुलिस ने देहरादून जाकर पूछताछ की तो हरीपाल ने बताया कि संचित शर्मा पर हमले की योजना दिल्ली की मंडोली जेल में बंद कुख्यात बदमाश रणदीप भाटी ने बनाई थी. हरिपाल की रणदीप भाटी से जेल में मुलाकात हुई थी. उसने बताया कि उसी दौरान 5 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी, जिसके लिए चार साथियों को तैयार कर उसने योजनाबद्ध तरीके से 3 नवंबर को संचित शर्मा उर्फ सिंग्गा पंडित पर लाठी-डंडा व रॉड से जानलेवा हमला किया.

गिरोह के सदस्य अश्वनी को बीटा 2 थाना पुलिस ने परी चौक के पास से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके पास से अवैध पिस्टल सहित तीन जिंदा कारतूस बरामद की है. अश्वनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

