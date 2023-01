नई दिल्ली: दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान (Former Congress MLA Asif Mohammad Khan) एक बार फिर सुर्खियों में है. दरअसल उनको दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले के शाहीन बाग थाने की पुलिस टीम ने एक बार गिरफ्तार (Former Congress MLA Asif Mohammad Khan arrested) किया है और उन्हें अदालत के द्वारा 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा (Sent to 14 days judicial custody) गया है. बता दें इसके पहले नगर निगम चुनाव के दौरान पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता (indecency Case with policeman during MCD elections) करने के आरोप में नवंबर महीने में भी आसिफ मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया था.

आसिफ मोहम्मद खान की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए दक्षिण पूर्वी जिले की डीसीपी ईशा पांडे ने बताया कि 4 जनवरी को शाहीन बाग थाने की पुलिस टीम चोरी के मामले में नई बस्ती इलाके में सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही थी, उसी दौरान आसिफ मोहम्मद खान आए और पुलिसकर्मियों के साथ मिसबिहेव करने लगे. इसी को लेकर शाहीन बाग थाने में आईपीसी की धारा 186, 353, 341, 153 में मामला दर्ज किया गया और आरोपी आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया. उसके बाद उनको अदालत में पेश किया गया जहां उनको अदालत के द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

बता दें कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान अक्सर विवादों में रहते हैं. इसके पहले भी उन पर एमसीडी कर्मचारी के साथ मारपीट करने के आरोप लगे थे और उस मामले में उनको जेल जाना पड़ा था. इसके अलावा उनको बीते नगर निगम चुनाव में भी पुलिस कर्मी के साथ गाली गलौज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. एक बार फिर उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में अदालत के द्वारा उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

ये भी पढ़ें: जेल अधिकारियों ने सत्येंद्र जैन पर लगाया धमकाने का आरोप, दी लिखित शिकायत