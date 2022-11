बादाम नहीं मिलने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा, 2 माह से जिंदा हैं जैन..., पढ़ें कोर्ट में तिहाड़ का पक्ष

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi government minister Satyendar Jain) को जेल में भोजन कम देने का मामला कोर्ट पहुंच गया है. बुधवार को जेल में उपयुक्त भोजन न देने के संबंध में कोर्ट ने तिहाड़ के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसके लिए गुरुवार दो बजे तक का समय दिया गया है.

CBI ने सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत को बताया एक्सीडेंट

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) दिशा सालियान की मौत की जांच कर रही थी. जांच एजेंसी ने अब यह कहते हुए जांच समाप्त कर दी है कि दिशा सालियान की मौत एक दुर्घटना थी.

MCD Election: पूर्वांचली मतदाताओं की 60 से अधिक सीटों पर दबदबा, AAP और BJP लुभाने में जुटी

दिल्ली नगर निगम चुनाव (Delhi Municipal Corporation Election) में पूर्वांचली मतदाता की भूमिका निर्णायक होती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का 250 निगम वार्ड में से 60 से अधिक सीटों पर दबदबा है. ऐसे में सभी पार्टियां इन मतदाताओं को लुभाने में एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है.

नेशनल चैंपियन पहलवान ने इस्लाम कबूलकर नाबालिग मुस्लिम लड़की से की शादी, हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार

हरियाणा के चरखी दादरी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल एक शादीशुदा हिंदू पहलवान ने मुस्लिम लड़की से शादी के लिए इस्लाम कबूल कर (Wrestler changed religion to get married) लिया. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली. अब दोनों ने सुरक्षा के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है.

अब तक नहीं मिला श्रद्धा का मोबाइल, आफताब के लैपटॉप का डाटा भी नहीं हुआ रिकवर

श्रद्धा मर्डर केस (Shraddha Murder Case) में आरोपी आफताब की पुलिस हिरासत (Police custody of Aftab) भी बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसे कई सवालों के जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिले हैं. इस केस में पुलिस को अब तक हथियार, मोबाइल, कपड़े समेत कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है. ऐसे में कई सवाल ऐसे हैं, जिनके जवाब पुलिस के पास नहीं हैं.

EWS आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर

मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक नेता ने ईडब्ल्यूएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है. पढ़िए पूरी खबर...

SC ने सरकार से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल उसके (शीर्ष न्यायालय के) समक्ष पेश करने को कहा. गोयल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था. न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि चुनाव आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति में कहीं कुछ अनुचित तो नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने हाल में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी.

कोरोना के बाद से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बढ़ी छात्रों की संख्या: रिपोर्ट

राजधानी दिल्ली में कोरोना के बाद निजी स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ रूख करने लगे. सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या काफी बढ़ने (Number of students increased in government schools of Delhi) लगी. प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.

Shraddha Murder Case: श्रद्धा ने की थी शिकायत, डिप्टी सीएम बोले- कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जांच की जाएगी

श्रद्धा वाकर मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है. श्रद्धा की तरफ से 2020 में आफताब पूनावाला के खिलाफ पुलिस को दी गई शिकायत का पत्र सामने आया है. इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने 2020 में पुलिस को श्रद्धा की शिकायत का पत्र देखा है और इसमें बहुत गंभीर आरोप हैं. कार्रवाई क्यों नहीं की गई इसकी जांच की जाएगी.

Germany VS Japan : लगातार दूसरे दिन बड़ा उलटफेर, जापान ने चार बार की चैंपियन जर्मनी को हराया

फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) में आज दूसरे मुकाबले में जर्मनी और जापान के बीच मुकाबला खेला गया. जापान ने चार बार की चैंपियन जर्मनी को 2-1से हरा दिया है.