नई दिल्ली: पूरे उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में शीतलहर के चलते कड़ाकेदार की ठंड (Severe cold continues in Delhi) का दौर जारी है. बीते 2 दिनों से दिल्ली के तापमान में गिरावट (minimum and maximum temperature in Delhi) देखी जा रही है. मौसम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में जो सेटेलाइट पिक्चर जारी की गई है. उसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से धुंध की गहरी चादर में पूरा उत्तर भारत लिपटा हुआ है. अभी अगले दो दिनों तक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है. आज सुबह राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

दिल्ली में लगातार गिरते पारे के चलते लोग अलाव जलाकर ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं. अंबाला, करनाल, चंडीगढ़, चूरु, गंगानगर, सोनीपत, पानीपत कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आज सुबह विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के बीच दर्ज की गई. वहीं दिल्ली के पालम, सफदरजंग, लोधी रोड के इलाकों में विजिबिलिटी 200 से 500 तक के बीच दर्ज की गई. शीत लहर के चलते दिल्ली में लगातार गिरते पारे को लेकर मौसम विभाग के द्वारा पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है.

इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (Indian Metrological Department) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में आज सुबह 8:30 बजे राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान सफदरजंग के क्षेत्र में 4, पालम 7, लोधी रोड 3.8, रिज 3.3 और आया नगर में 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है. फिलहाल अभी अगले दो दिनों तक इसी तरह की ठंड दिल्ली में बनी रहेगी जिसके बाद मौसम खुलने के साथ थोड़ी हल्की राहत मिलने की उम्मीद है. सूर्योदय सुबह 7:15 सूर्यास्त 5:39 पर होगा.

