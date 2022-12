राकेश कुमार, आबकारी अधिकारी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: बिहार में हुए जहरीली शराब कांड के बाद आबकारी विभाग ने उत्तर प्रदेश में नए साल से पहले ही अवैध शराब को लेकर शिकंजा कसने के लिए कमर कस ली गई है. इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने हिंडन नदी के किनारे जमीन में दबा कर रखी गई शराब (Raw liquor was kept buried in ground) को पकड़ा है. यह देशी शराब एनसीआर में सप्लाई करने की तैयारी (Preparation for supply was on new year) हो रही थी.

आबकारी विभाग ने गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके से अवैध कच्ची शराब के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यहां भट्टी में अवैध कच्ची शराब तैयार की जा रही थी. इसके अलावा पुलिस ने पिछले दो दिनों में हिंडन नदी के किनारे अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है. हिंडन नदी के किनारे बड़े-बड़े ड्रमों में भरकर शराब को जमीन में गाड़ कर रखा गया था, ताकि यहां पर किसी की नजर न पहुंचे.

आबकारी विभाग ने मंगलवार को मुखबिर से मिली सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए हिंडन नदी के किनारे गड्ढे में बड़े-बड़े ड्रमों में गाड़ कर रखे गए 710 लीटर लहन और 48 लीटर शराब को नष्ट किया है. इसके अलावा विभाग ने पिछले दो दिन में 155 लीटर शराब और भारी मात्रा में लहन बरामद किया है. टीला मोड़ इलाके से सोनू, लोकेश और राहुल नाम के तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. इस अवैध शराब को बनाने के लिए यूनिया का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो जानलेवा साबित हो सकती थी.

कच्ची के साथ अवैध शराब पर भी ऑपरेशन: आबकारी अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जिला गाजियाबाद में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में हिंडन नदी के खादर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है. इसके अलावा रोजाना चेकिंग की जा रही है. होटल और बार आदि की भी चेकिंग की जा रही है. नए साल को लेकर व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद की गई है. सभी जगह प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग की मदद करें, अगर कहीं भी अवैध शराब पाई जाती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

अवैध और कच्ची शराब जानलेवा साबित हो सकती है: अधिकारियों ने लोगों को आगाह किया है कि देशी शराब या अवैध शराब को पीने से जान का खतरा हो सकता है. सिर्फ सरकार द्वारा मानकों के तहत जारी की गई दुकानों से ही शराब खरीदनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अब तक भारी मात्रा में अवैध और देसी शराब पर शिकंजा कसा गया है.

