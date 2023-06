नकली अमूल घी व मक्खन बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में रविवार को थाना फेस 3 ने करीब 65 लाख रुपये के नकली अमूल घी व मक्खन सहित अन्य सामान बरामद कर सेक्टर 70 से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, मामले में अब भी छह आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाशी की जा रही है. ये लोग करीब पांच महीने से यह गोरखधंधा चला रहे थे. इसके संबंध में खाद्य विभाग को कोई खबर नहीं थी और अवैध फैक्ट्री की बात सामने आने पर खाद्य विभाग सफाई देने में लगा रहा.

पुलिस ने भिन्न-भिन्न ब्रांडों के नकली घी व मक्खन से अमूल ब्रांड का नकली मक्खन और घी तथा अमूल ब्रांड के नकली पैकिंग पेपर भी बरामद किया. इनके बारे में लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग के माध्यम से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग सेक्टर 70 में नकली घी व मक्खन बनाकर बेच रहे हैं. सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से आरोपी संजय पुत्र श्याम सिंह, राजकुमार (पुत्र किशोर सिंह), आसिफ (पुत्र अंसार अली), साजिद (पुत्र कामिल) और दीपक मल्होत्रा (पुत्र नारायणदास) को एक मकान से गिरफ्तार किया गया.

इस बारे में डीसीपी सेंट्रल जोन राम बदन सिंह ने बताया कि थाना फेस 3 पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस से नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री को लेकर जानकारी मिली. इसके बाद मौके पर फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाया गया और घी की जांच कराई गई. आरोपियों के छह साथी रजनीश उर्फ मोनू (पुत्र श्याम सिंह), धनंजय, मुजाहिद, मुल्ला जी, फरियाद, आजाद अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. वहीं, खाद्य विभाग से आईं फूड इंस्पेक्टर शमसुल नेहा से इस बारे में जानकारी होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

नशे का कारोबार करने के आरोप में पांच विदेश नागरिक हिरासत में

वहीं पिछले दिनों विदेशी नागरिकों द्वारा अवैध रूप से नशे के कारोबार चलाए जाने का पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किया गया था. इसके बाद कमिश्नर द्वारा गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के सत्यापन को लेकर विशेष अभियान चला रखा है. इसी के तहत नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने दो स्थानों से सूचना के आधार पर छापा मारकर एक महिला सहित पांच विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. ये लोग वीजा समाप्ति के बाद भी अवैध रूप से नोएडा में रह रहे थे. इनके संबंध में संबंधित एंबेसी को सूचना दे दी गई है और पुलिस अन्य विधिक कार्रवाई भी कर रही है.

पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चलाए जा रहे विदेशी नागरिकों के सत्यापन और चेकिंग अभियान के तहत शनिवार रात जेपी क्लासिक सेक्टर 134 व पारस सीजन सोसाइटी सेक्टर 168 नोएडा में अवैध रुप से रह रहे विदेशी मूल विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है. इनका मेडिकल परीक्षण कराकर आगे की कार्रवाई के लिए एफआरआरओ आर.के.पुरम नई दिल्ली भेजा गया है.

इस बारे में थाना एक्सप्रेस वे के प्रभारी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान केएन जी 002 जेपी क्लासिक निवासी Aganazar Begnazarov S/O Shazada, उसकी पत्नी Mamajan, टॉवर 3 006 पारस सीजन सोसाइटी सेक्टर 168 निवासी Fall Abdoulaye S/O Abdoulaye, Adamu Hasan S/O Adamu और चंद्र विहार, दिल्ली निवासी Ugwuokpe Ibenme Obichi D/O Benson Ugwuokpe के रूप में हुई है. ये सभी मेडिकल एजुकेशन और बिजनेस वीजा पर आए थे और इनका वीजा समाप्त हो चुका है.

उधर ग्रेटर नोएडा में बिसरख पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है. पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश कर रही है और इनके आपराधिक इतिहास खंगाल रही है. इन आरोपियों को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया.

बिसरख थाना प्रभारी अनिल राजपूत ने बताया कि क्षेत्र में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस गोपनीय सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग कर रही थी. तभी पुलिस को हिंडन पुल के पास से एक बाइक पर दो संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए. पुलिस ने जब उन्हें रोककर पूछताछ करते हुए बाइक की जांच की तो वह चोरी की निकली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया. इनकी पहचान गाजियाबाद थाना क्रॉसिंग क्षेत्र के भीम नगर निवासी अतुल और बिहारीपुर निवासी अंकित के रूप में हुई है. आरोपी अतुल पर बिसरख, बादलपुर और गाजियाबाद में आधा दर्जन से अधिक आपरादिक मामले दर्ज हैं. वहीं दूसरे आरोपी अंकित पर बिसरख थाने में एक मामला दर्ज है. पुलिस आरोपियों को जेल भेजकर इनके अन्य आपराधिक इतिहास खंगाल रही है.

