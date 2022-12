नई दिल्ली: 1 दिसंबर को भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली (India took over presidency of G20). इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री जोको विदोदो ने G20 की अध्यक्षता भारत को सौंप (Indonesia handed over chairmanship of G20 to India) दी है. इसके चलते शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर स्कूलों को इसके बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए कहा है.

स्कूलों को जारी एक सर्कुलर में उनसे G20 के महत्व को उजागर करने और बच्चों को इसके बारे में जागरूक करने को कहा गया है. स्कूलों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जी 20 के सदस्यों, इसके लोगों के पीछे के तर्क और इसकी थीम के बारे में जानकारी दी गई है. स्कूलों को इससे संबंधित सर्कुलर भेजा गया है, जिसमें स्कूलों से कहा गया है कि वे कक्षाओं में छात्रों को पंपलेट पढ़कर सुनाएं और उन्हें वितरित भी करें. स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि G20 से संबंधित गतिविधियों को स्कूलों के कंडक्ट किया जाए.

छात्रों के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताया गया है कि बच्चों को G20 और भारत की अध्यक्षता के तहत इसके महत्व के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूल/ज़ोनल/जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा.

नवंबर 2023 तक हर महीने के अंतिम कार्य दिवस से पहले डीओई के स्कूलों में एक समर्पित जी20 दिवस मनाया जाएगा. उस दिन स्कूल असेंबली में उस महीने में भारत की अध्यक्षता में जी20 द्वारा की गई उपलब्धियों/गतिविधियों का छात्रों के साथ साझा किया. G20 दिवस पर छात्रों को G20 के विकास, भारत की प्राथमिकताओं, भारत की प्राथमिकताओं पर अन्य देशों के विचारों से संबंधित एक क्लास वर्क/होमवर्क गतिविधि आयोजित की जाएगी.

1 दिसंबर 2022 से भारत पहली बार G20 का अध्यक्ष बना है, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है. G20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 फीसदी, विश्वव्यापी व्यापार का 75 फीसदी से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करता है. G20 की अध्यक्षता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है.

