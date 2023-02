नई दिल्लीः बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी दो टेस्ट मैच और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. BCCI ने कुल 18 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है. खास बात ये है कि रणजी ट्रॉफी के विजेता सौराष्ट्र टीम के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को भी टीम में शामिल किया गया है. जयदेव 10 साल बाद एक फिर एक दिवसीय मैच खेलते नजर आएंगे. इससे पहले उन्होंने अपना आखिरी मैच 21 नवंबर 2013 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. जयदेव अभी तक भारत की ओर से 7 वनडे मैच खेल चुके हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे करियर का 8वां मैच खेलेंगे.

इससे पहले जयदेव उनादकट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी के दो टेस्ट मैच के लिए टीम में शामिल किया गया था. लेकिन रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल मैच में सौराष्ट्र के पहुंचने के बाद बीसीसीआई ने जयदेव उनादकट को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से रिलीज किया. इसका नतीजा ये रहा कि ईडन गार्डन्स में खेले गए फाइनल मैच में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से रौंद दिया. मैच के हीरो रहे जयदेव उनादकट ने पहले पारी में 3 विकेट जबकि दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए. ऐसे में उन्होंने पूरे मैच में 9 विकेट झटके.

कौन हैं उनादकट

31 साल के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने 20 दिसंबर 2010 को अपना इंटरनेशनल मैच डेब्यू किया था. उन्होंने अपना डेब्य टेस्ट मैच से साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में किया. हालांकि, कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाने के कारण इसके बाद वह टेस्ट मैच से दूर हो गए. इसके बाद 22 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में उन्होंने अपने करियर का दूसरा टेस्ट मैच खेला. इस बीच उन्हें करीब 12 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा. वहीं, उन्होंने 24 जुलाई 2013 को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच डेब्यू किया. जबकि 21 नवंबर 2013 को वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने लास्ट वनडे खेला. इसके अलावा 18 जुन 2016 को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में डेब्यू किया. जबकि 18 मार्च 2018 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना लास्ट टी20 मैच खेला है.

वहीं, जयदेव उनादकट ने भारत की ओर से खेले दो इंटरनेशनल टेस्ट मैच में 3.29 इकॉनमी रेट से 3 विकेट चटकाए हैं. जबिक 7 वनडे मैच में 4.01 इकॉनमी रेट से 8 विकेट अपनी झोली में डाले हैं. उधर 10 टी20 मैच पारियों में 8.68 इकॉनमी रेट से 14 विकेट लिए. वहीं, करियर के फर्स्ट क्लास के 100 मैचों में 373 विकेट 2.94 इकॉनमी रेट से लिए हैं. जबकि लिस्ट A मैचों की बात की जाए तो जयदेव ने116 मैच खेले हैं. जिसमें 168 विकेट 4.76 इकॉनमी रेट से लिए हैं. वहीं, टी20 के170 मैचों में 210 विकेट 7.95 इकॉनमी रेट के मुताबिक चटकाएं हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे टीम

रोहित शर्मा (C), एस गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, ईशान किशन (WK), हार्दिक पांड्या (VC), वाई चहल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, आर जडेजा, कुलदीप यादव, डब्ल्यू सुंदर, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, जयदेव उनादकट.

