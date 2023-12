भारत ने 2018 के बाद दूसरी बार यहां वनडे श्रृंखला जीती है. South Africa के लिये सलामी बल्लेबाज टोनी डि जोर्जी को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका. जोर्जी ने 87 गेंद में छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से 81 रन बनाये. उन्हें अर्शदीप ने पगबाधा आउट किया. इससे पहले सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स ( 19 ) नौवे ओवर में Arshdeep Singh की गेंद पर विकेट के पीछे KL Rahul को कैच दे बैठे. Player of the Series Arshdeep Singh ने नौ ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिये जबकि आवेश खान और वॉशिंगटन सुंदर को दो-दो विकेट मिले.

कप्तान एडेन मार्कराम (36) और हेनरिच क्लासेन (21) के अलावा कोई और बल्लेबाज उल्लेखनीय योगदान नहीं दे सका. भारतीय टीम की शुरूआत खराब रही और उसने तीन विकेट 101 रन पर गंवा दिये थे. Sanju Samson और वर्मा ने हालांकि हालात के अनुरूप खेलते हुए भारत को संकट से निकाला. दोनों ने कोई जोखिम भरा शॉट नहीं खेलकर संयम के साथ रन बनाये. Player of the Match Sanju Samson ने शुरूआत में अपार संयम का प्रदर्शन करते हुए एक और दो रन लेकर रनगति को आगे बढाया. एक बार क्रीज पर जमने के बाद वह टी20 अंदाज में खेले और तेज गेंदबाज नांद्रे बरगर को मिडविकेट पर छक्का लगाया. इसके बाद बायें हाथ के स्पिनर केशव महाराज को चौका जड़ा.

इसके तुरंत बाद हालांकि वह तेज गेंदबाज लिजाड विलियम्स को ऊंचा शॉट खेलने के प्रयास में रीजा हेंड्रिक्स को कैच दे बैठे. रिंकू सिंह ने अपनी ख्याति के अनुरूप ताबड़तोड़ रन बनाते हुए 27 गेंद में 38 रन जोड़ डाले. South Africa ने हालांकि तीन विकेट तेजी से निकालकर भारत को 300 रन के पार नहीं जाने दिया. इससे पहले चोटिल रूतुराज गायकवाड़ की जगह पारी का आगाज करने उतरे रजत पाटीदार ने 16 गेंद में 22 रन बनाये. बरगर ने उन्हें पवेलियन भेजा. वहीं हेंड्रिक्स ने साइ सुदर्शन को पगबाधा आउट किया. केएल राहुल ने Sanju Samson के साथ 52 रन की साझेदारी की लेकिन मूल्डर को पुल शॉट खेलने के प्रयास में भारतीय कप्तान विकेट के पीछे हेनरिच क्लासेन को कैच दे बैठे.