सैन फ्रांसिस्को : प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नए फीचर्स के साथ, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम ने घोषणा की है कि वह अब टीम वर्क और सहयोग बढ़ाने के लिए जूम चैट (Zoom Chat) का नाम बदलकर जूम टीम चैट (Zoom Team Chat) कर रहा है. मंच ने कहा कि उसने पहले ही Zoom Team Chat की क्षमताओं में महत्वपूर्ण निवेश किया है और यह इस महीने के अंत में और भी अधिक हो जाएगा. कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, "हमारा व्यापक मंच लोगों के लिए स्थानों, जगहों और उपकरणों से जुड़ना आसान बनाता है. हमारे मंच की सफलता का केंद्र हमारा निरंतर टीम सहयोग और संदेश केंद्र है." कंपनी ने आगे कहा, "हम इसे जूम चैट कहते थे. आज हम आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर जूम टीम चैट कर रहे हैं, ताकि भविष्य में लगातार संदेश भेजने और टीम वर्क और सहयोग को और बढ़ाया जा सके." Zoom new features chat app renamed is now zoom team chat. Zoom new name is zoom team chat .

टीम चैट आपके सहयोग करने के तरीके को सरल बनाने के लिए संदेश सेवा, फाइल साझाकरण, थर्ड-पार्टी एकीकरण, वीडियो, साउंड और व्हाइटबोर्ड (Team Chat brings together messaging, file sharing, third-party integration, video, sound and whiteboard) को एक स्थान पर एक साथ लाता है. कंपनी ने कहा कि जब आपको किसी चैट वार्तालाप को फोन या वीडियो कॉल तक बढ़ाने या व्हाइटबोर्ड के माध्यम से एक विचार साझा करने की आवश्यकता होती है, तो आप Zoom Team Chat में एक बटन को टच कर ऐसा कर सकते हैं. Zoom new features. Zoom team chat . Zoom new name is zoom team chat .

इसके अलावा, टीम चैट (Zoom Team Chat) एक मूल्यवान बाहरी संचार उपकरण है. यह सलाहकारों, विक्रेताओं, ग्राहकों और अन्य सहित बाहरी संपर्को के लिए एक सहज और सुरक्षित संचार अनुभव प्रदान करता है. चैट या चैनल 'कम्पोस' मैसेज बॉक्स (Compose message box) में एक नोटिस बाहरी उपयोगकर्ता के मौजूद होने पर भी (Identifies external user) पहचान करता है. Zoom new features chat app renamed is now zoom team chat . Zoom new name is zoom team chat . --आईएएनएस

