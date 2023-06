सैन फ्रांसिस्को : मेटा-स्वामित्व वाला व्हाट्सऐप एंड्रॉइड पर एक मल्टी-अकाउंट फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को एक ही डिवाइस से कई अकाउंट एक्सेस करने की अनुमति देगा. डब्ल्यूबीटा इंफो के मुताबिक, कंपनी एक मेन्यू लागू कर फीचर पर काम कर रही है, जो यूजर्स को यह चुनने की अनुमति देगा कि वे किस अकाउंट में लॉग इन करना चाहते हैं. जब यूजर्स पहली बार एक एडिशनल अकाउंट बनाता है, तो यह उसके डिवाइस पर तब तक सेव रहेगा जब तक कि वह लॉग आउट करने का फैसला नहीं लेता.

यूजर्स एक ही ऐप के अंदर पर्सनल कन्वर्सेशन, काम से संबंधित डिस्कशन और अन्य सोशल इंटरेक्शन को मैनज करने में सक्षम होंगे, साथ ही साथ प्राइवेसी बनाए रखने, नोटिफिकेशन को मैनेज करने और समानांतर ऐप की आवश्यकता के बिना अलग-अलग अकाउंट्स के बीच स्विच करने में सक्षम होंगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि मल्टी-अकाउंट फीचर को डेवलप किया जा रहा है और इसे भविष्य के अपडेट में बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया जाएगा.

इस बीच, व्हाट्सऐप आईओएस और एंड्रॉइड पर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए एक नया वीडियो मैसेज फीचर शुरू कर रहा है. यह नया फीचर बीटा यूजर्स को वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने और भेजने की क्षमता प्रदान करता है. जब यूजर्स चैट बार में माइक्रोफोन बटन दबाए रखते हैं, तो यह वीडियो कैमरा बटन में बदल जाएगा. इसी प्रकार कुछ दिन पहले डब्ल्यूएबीटाइंफो ने एक रिपोर्ट दी थी कि अब ट्विटर , इंस्टाग्राम, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म की तरह व्हाट्सएप के यूजर के पास भी व्हाट्सएप यूजरनेम होगा.

(आईएएनएस)

(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)