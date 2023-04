नई दिल्ली : ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने गुरुवार को घोषणा की कि 'सब्सक्रिप्शन' अब प्लेटफॉर्म पर सक्षम हो गया है. लोकप्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी डॉगकोइन के निर्माता, एक ट्विटर उपयोगकर्ता शिबेतोशी नाकामोटो ने हाल ही में मस्क के ट्विटर प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट साझा करने के लिए मंच पर ले लिया, जिसमें दिखाया गया कि तकनीकी अरबपति ने अपने खाते की सदस्यता ली थी.

स्क्रीनशॉट के साथ शिबेतोशी ने ट्वीट किया : मैं आमतौर पर फ्लेक्स नहीं करता, लेकिन आज एक तनावपूर्ण दिन था और मैं खुद को फ्लेक्स दे रहा हूं. जिस पर मस्क ने जवाब दिया : हम क्रिएटर सब्सक्रिप्शन को बड़े पैमाने पर निकाल रहे हैं! लॉन्गफॉर्म टेक्स्ट, पिक्स या वीडियो के लिए काम करता है. उनके ट्वीट के मुताबिक, ट्विटर पर पोस्ट किए गए लॉन्गफॉर्म कंटेंट, इमेज और वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन काम करेगा.

इसके अलावा, उसी ट्वीट में एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, मस्क से पूछा : क्या आप रचनाकारों के लिए विज्ञापन राजस्व (जैसे वीडियो में विज्ञापन) साझा करने जा रहे हैं? यह बहुत बड़ा होगा! उन्होंने जवाब दिया : हम इस पर काम कर रहे हैं. ट्विटर के पास आश्चर्यजनक रूप से जटिल कोडबेस है, इसलिए प्रगति हमारी अपेक्षा से धीमी है. इस समय ट्विटर के हेल्प पेज के अनुसार, अमेरिका में पात्रता जरूरतों को पूरा करने वाले लोग सदस्यता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. सदस्यता खरीदारी फिलहाल आईओएस और एंड्रॉइड के लिए यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वेब पर विश्व स्तर पर उपलब्ध है.

