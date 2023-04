नई दिल्ली : ट्विटर ने मंगलवार को कहा कि उसने उन ट्वीट्स पर लेबल लगाना शुरू कर दिया है, जिन्हें उसके नियमों का उल्लंघन करने के लिए फ्लैग किया गया है, ताकि प्लेटफॉर्म पर उनकी दृश्यता कम हो सके. माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह अपनी नीतियों का उल्लंघन करने वाले दुर्भावनापूर्ण ट्वीट्स पर लेबल लगाएगा. ट्विटर ने कहा, "सेंसरशिप. शैडोबैनिंग. बोलने की स्वतंत्रता, पहुंच नहीं. हमारे नए लेबल अब लाइव हैं."

मंच ने पहले कहा था कि वह ट्वीट्स पर होने वाली प्रवर्तन कार्रवाइयों में अधिक पारदर्शिता जोड़ रहा है. "पहले कदम के रूप में, जल्द ही आप कुछ ट्वीट्स पर लेबल देखना शुरू कर देंगे, जो संभावित रूप से घृणित आचरण के आसपास हमारे नियमों का उल्लंघन करते हुए पहचाने जाते हैं, आपको बताते हैं कि हमने उनकी दृश्यता को सीमित कर दिया है." ये कार्रवाइयां केवल ट्वीट के स्तर पर की जाएंगी और किसी उपयोगकर्ता के खाते को प्रभावित नहीं करेंगी.

कंपनी ने कहा कि ट्वीट्स की पहुंच को प्रतिबंधित करने से बायनरी 'लीव अप बनाम टेक डाउन' कंटेंट मॉडरेशन निर्णयों को कम करने में मदद मिलती है जो हमारे भाषण की स्वतंत्रता बनाम पहुंच की स्वतंत्रता का समर्थन करता है. कंपनी ने कहा कि यह कभी-कभी गलत हो सकता है, इसलिए लेखक लेबल पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे यदि उन्हें लगता है कि हमने उनके कंटेंट की दृश्यता को गलत तरीके से सीमित कर दिया है. कंपनी ने कहा, "भविष्य में, हम लेखकों को ट्वीट की दृश्यता को सीमित करने के हमारे फैसले की अपील करने की अनुमति देने की योजना बना रहे हैं."

(आईएएनएस)

(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)

