सैन फ्रांसिस्को : लोकप्रिय सब्सक्रिप्शन न्यूजलेटर प्लेटफॉर्म सबस्टैक ने सोमवार को 'सबस्टैक' शब्द वाले किसी भी पोस्ट को लाइक या रीट्वीट करने की क्षमता को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरी स्थिति 'बहुत निराशाजनक' है. कंपनी के सीईओ क्रिस बेस्ट ने एलन मस्क को सबस्टैक नोट्स पर एक पोस्ट के साथ जवाब दिया, जिसमें कहा गया है कि उनका कोई भी आरोप सही नहीं है और ट्विटर पर सबस्टैक लिंक को स्पष्ट रूप से रोका गया है. Substack blocked .

बेस्ट ने मस्क को जवाब दिया, "हमने सालों से लेखकों की मदद के लिए ट्विटर एपीआई का इस्तेमाल किया है. हमें विश्वास है कि हम शर्तों का अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन यदि उनकी कोई विशेष चिंता है तो हमें उनके बारे में जानना अच्छा लगेगा. हमें किसी भी मुद्दे का समाधान करने में खुशी होगी." मस्क ने पिछले हफ्ते इनकार किया था कि उन्होंने ऑनलाइन प्रकाशन प्लेटफॉर्म सबस्टैक पर पोस्ट में एम्बेडिंग ट्वीट्स तक पहुंच को ब्लॉक कर दिया.

ट्विटर के सीईओ ने यह भी पोस्ट किया कि स्वतंत्र पत्रकार और लेखक मैट तैब्बी, जो ट्विटर फाइलों को जारी करने के लिए प्रसिद्ध हैं, 'सबस्टैक के कर्मचारी हैं/थे.' बेस्ट ने दावे का खंडन किया, यह कहते हुए कि तैब्बी सबस्टैक के कर्मचारी नहीं हैं और न ही कभी रहे हैं. बेस्ट ने कहा, "यह बहुत निराशाजनक है. सबस्टैक के साथ खिलवाड़ करना एक बात है, लेकिन लेखकों के साथ इस तरह व्यवहार करना दूसरी बात है." ट्विटर ने सबस्टैक पोस्ट के लिंक के साथ ट्वीट्स के लिए प्रचार और ²श्यता को प्रतिबंधित कर दिया है- एक ऐसा कदम जो लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा है. सबस्टैक लेखकों के लिए ट्विटर परिवर्तन एक बड़ी समस्या बन गया है, जो अपने न्यूजलेटर्स को बढ़ावा देने के लिए मस्क द्वारा संचालित मंच का उपयोग करते हैं.

