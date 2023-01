नई दिल्ली : स्मार्टफोन के लिए लगातार नए ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज की जा रही है. ज्यादातर स्मार्टफोन में Android operating system का इस्तेमाल किया जाता है और एप्पल के फोन में iOS का इस्तेमाल होता है. कल केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने रेल, Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ यहां मंगलवार को आईआईटी-मद्रास द्वारा विकसित 'मेड इन इंडिया' मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 'भरोस' का सफल परीक्षण किया.

Dharmendra Pradhan ने कहा कि देश के गरीब लोग एक मजबूत, स्वदेशी, भरोसेमंद और आत्मनिर्भर डिजिटल बुनियादी ढांचे के मुख्य लाभार्थी होंगे. उन्होंने आगे कहा कि पूरे सरकारी दृष्टिकोण के साथ नीति को बढ़ावा देने के PM Narendra Modi के दृष्टिकोण का यह एक अनोखा प्रयोग है. उन्होंने कहा कि Made in India mobile operating system BHAROS डेटा गोपनीयता की दिशा में एक सफल कदम है.

Made in India

Union Minister for Education & Skill Development and Entrepreneurship Dharmendra Pradhan ने आगे कहा कि भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 'भरोस' का सफल परीक्षण भारत में एक मजबूत, स्वदेशी और आत्मनिर्भर डिजिटल बुनियादी ढांचे के पीएम मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. IIT Madras incubated firm ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है, जो भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित कर सकता है.

मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम

अधिक स्वतंत्रता, नियंत्रण और लचीलापन

BHAROS नामक सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ-द-शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है. यह उपयोगकर्ता के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है. IIT Madras के निदेशक, प्रोफेसर V Kamakoti ने कहा : "भरोस सेवा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे भरोसे की नींव पर बनाया गया है. यह उपयोगकर्ता को अधिक स्वतंत्रता, नियंत्रण और लचीलापन देने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि वे केवल उन ऐप्स को चुन सकें और उनका उपयोग कर सकें, जो वे चाहते हैं. उनकी जरूरतों के अनुरूप यह अभिनव प्रणाली उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल उपकरणों पर सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में सोचने के तरीके में क्रांति लाने का वादा करती है."

V Kamakoti ने कहा, "आईआईटी-मद्रास हमारे देश में भरोस के उपयोग और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य निजी उद्योग, सरकारी एजेंसियों, रणनीतिक एजेंसियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखता है." भरोस में 'नो डिफॉल्ट एप्स' फीचर है. इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ताओं को उन ऐप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, जिनसे वे परिचित नहीं हैं या जिस पर विश्वास नहीं कर सकते. इसके अलवा, यह दृष्टिकोण उपयोगकर्ता को उनके डिवाइस पर ऐप्स के लिए उपलब्ध अनुमतियों पर अधिक नियंत्रण रखने की अधिक स्वतंत्रता देता है, क्योंकि वे केवल उन ऐप्स को अनुमति देना चुन सकते हैं, जिनकी उन्हें अपने डिवाइस पर कुछ सुविधाओं या डेटा तक पहुंचने के लिए जरूरत होती है.

नो डिफॉल्ट ऐप्स- NDA इसकी विशेषता

सायबर क्राइम रोकने में कारगर

Android से मुकाबला

भरोस Android OS के समान ही है, लेकिन उपयोगकर्ताओं को Google services के बिना अपने डिवाइस पर ऐप इंस्टॉल की आजादी देता है. इसके अलावा, प्रोफेसर कामकोटि ने कहा, आईआईटी मद्रास हमारे देश में भरोस के उपयोग और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य निजी उद्योग, सरकारी एजेंसियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखता है. BharOS सेवाएं वर्तमान में उन संगठनों को प्रदान की जा रही हैं जिन्हें निजता और सुरक्षा की अत्यधिक आवश्यकताएं हैं जिनके यूजर उन संवेदनशील जानकारियों का नियंत्रण करते हैं जिनके लिए मोबाइल पर प्रतिबंधित ऐप्स पर गोपनीय संचार की आवश्यकता होती है. ऐसे यूजर को निजी 5G नेटवर्क के माध्यम से निजी क्लाउड सेवाएं एक्सेस करने की आवश्यकता होती है.

BharOS को जैंडके ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड (JandCops) द्वारा विकसित किया गया है, जिसे आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है, जो आईआईटी मद्रास की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है. इस फाउंडेशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ( DST ), भारत सरकार द्वारा अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणालियों ( NMICPS ) पर अपने राष्ट्रीय मिशन के तहत वित्त पोषित किया जाता है. यह भारत को उन कुछ देशों के समकक्ष करने की इच्छा रखता है जिनके पास वर्तमान में ऐसी क्षमताएं हैं.

सिर्फ विश्वसनीय ऐप्स

भरोस संगठन-विशिष्ट प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज ( PAAS ) से विश्वसनीय ऐप्स तक पहुंच प्रदान करता है. पास उन ऐप्स की Curated list तक पहुंच प्रदान करता है, जिन्हें पूरी तरह से जांचा गया है और संगठनों के कुछ सुरक्षा और निजता मानकों को पूरा किया है. इसका मतलब यह है कि यूजर आश्वस्त हो सकते हैं कि वे जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वे उपयोग करने के लिए सुरक्षित हैं और किसी भी संभावित सुरक्षात्मक संवेदनशीलता या गोपनीयता संबंधी चिंताओं की पूरी तरह से जांच की गई है.

