सैन फ्रांसिस्को: टेक दिग्गज एप्पल का आगामी आईफोन 15 प्रो मैक्स स्मार्टफोन कथित तौर पर अब तक के सबसे पतले स्क्रीन बेजल्स (IPhone Thinnest Screen Bezels) का रिकॉर्ड तोड़ देगा. टिप्सटर आइस यूनिवर्स ने शुक्रवार को ट्वीट किया, "आईफोन 15 प्रो मैक्स, शाओमी 13 द्वारा रखे गए 1.81एमएम बेजेल ब्लैक एज के रिकॉर्ड को तोड़ देगा और हम मापते हैं कि इसकी कवर प्लेट ब्लैक बेजेल की चौड़ाई केवल 1.55 एमएम.आईएस22 और एस23- 1.95एमएमआईसीई आईफोन 14 प्रो 2.17 एमएम) है.



पिछले हफ्ते, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के फ्रंट ग्लास वीडियो ऑनलाइन लीक हुए थे, जिससे पता चला था कि उनमें डिस्प्ले के चारों ओर अल्ट्रा-थिन बेजल्स होंगे. इसके अलावा, तकनीकी दिग्गज को अपने डिस्प्ले फीचर्स (Always on and Promotion) को आगामी आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स स्मार्टफोन मॉडल तक सीमित करने की उम्मीद है. यह भी अफवाह थी कि आईफोन निर्माता वाई-फाई 6ई नेटवर्क के लिए केवल आईफोन 15 प्रो मॉडल के लिए समर्थन लाएगा.



आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में हैप्टिक फीडबैक के साथ सॉलिड-स्टेट बटन, टाइटेनियम फ्रेम और बढ़ी हुई रैम जैसे नए फीचर्स शामिल होंगे. दरअसल, आगामी स्मार्टफोन आईफोन 15 प्रो मैक्स (Iphone 15 Pro Max) में कथित तौर पर एक पेरिस्कोप फोल्डिंग जूम कैमरा (Iphone 15 pro max can have folding lens camera) होगा. हालांकि इसे केवल टॉप-एंड आईफोन मॉडल में शामिल किया जाएगा. एप्पलइंसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले टेक दिग्गज को आईफोन 14 रेंज में फोल्डिंग जूम कैमरा सिस्टम शामिल करने की उम्मीद थी. बता दें अनिर्दिष्ट उद्योग स्रोतों के अनुसार मोबाइल कैमरा मॉड्यूल एलजी इनोटेक के प्रमुख आपूर्तिकर्ता और कैमरा मॉड्यूल भागों के निर्माता जाहवा इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही Iphone 15 Pro Max के लिए यह प्रणाली प्रदान करेंगे.

(आईएएनएस)

