नई दिल्ली: Infinix ने इस महीने की शुरुआत में Infinix Zero 5G 2023 सीरीज के स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किए थे. अब, इसके लॉन्च के लगभग एक हफ्ते बाद, Infinix Zero 5G 2023 सीरीज भारत में अपनी पहली बिक्री की शुरुआत करने वाली है. श्रृंखला में दो फोन शामिल हैं - Infinix Zero 5G 2023 टर्बो जो 256GB स्टोरेज स्पेस के साथ आता है और Infinix Zero 5G 2023 जो 8GB स्टोरेज स्पेस के साथ आता है. ये दोनों डिवाइस आज दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट के माध्यम से भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।Infinix Zero 5G 2023 सीरीज की पहली बिक्री से पहले, इसकी कीमत और ऑफर पर एक नजर डालें. Infinix Zero 5G 2023 features

Infinix Zero 5G 2023 सीरीज की कीमत और ऑफर्स

8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आने वाले Infinix Zero 5G 2023 टर्बो की कीमत 19,999 रुपये (Infinix Zero 5G 2023 price in India) है. दूसरी ओर, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आने वाले Infinix Zero 5G 2023 की कीमत 17,999 रुपये है. ये दोनों वेरिएंट कोरल ऑरेंज, पर्ल व्हाइट और सबमरीनर ब्लैक कलर वेरिएंट में आते हैं.

लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी एक्सचेंज ऑफर पर 1,500 रुपये की पेशकश कर रही है. इसके अलावा कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांजेक्शन पर 1,000 रुपये तक का 10 प्रतिशत डिस्काउंट भी दे रही है. इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता प्रति माह 3,334 रुपये की नो-कॉस्ट ईएमआई (No cost EMI) का लाभ उठा सकते हैं.

Infinix Zero 5G 2023 सीरीज स्पेसिफिकेशन

विनिर्देशों के अनुसार, Infinix Zero 5G 2023 श्रृंखला 6.78-इंच FHD + डिस्प्ले के साथ आती है. जिसका रिज़ॉल्यूशन 1080 x 2460 पिक्सेल, 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट और 360Hz टच सैंपलिंग रेट है. जबकि Infinix Zero 5G 2023 टर्बो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 चिपसेट द्वारा संचालित है, Zero 5G 2023 डाइमेंसिटी 920 चिपसेट के साथ आता है. ये दोनों स्मार्टफोन 8GB LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज को स्पोर्ट करते हैं. ये दोनों डिवाइस Android 12 पर आधारित कंपनी के XOS-स्किन पर चलते हैं. Infinix Zero 5G 2023 review

कैमरों की बात करें तो Infinix Zero 5G 2023 सीरीज के स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP के दो सेंसर होते हैं. सेल्फी के लिए, सीरीज में डुअल फ्रंट फ्लैश के साथ 16MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। कनेक्टिविटी के लिए इनफिनिक्स जीरो 5जी 2023 सीरीज में वाई-फाई, 5जी, ब्लूटूथ, जीपीएस, 3.5 एमएम हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं. Infinix Zero 5G 2023 सीरीज के दोनों फोन में 33W फास्ट चार्जिंग तकनीक के समर्थन के साथ 5,000mAh की बैटरी है.

