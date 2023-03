सैन फ्रांसिस्को: टेक दिग्गज गूगल अपने बीटा प्रोग्राम में यूजर्स के लिए अपने होम एप्लिकेशन में एक नया फीचर ला रहा है, जो उन्हें डिवाइस को रीऑर्डर करने की अनुमति (Google will allow beta users to reorder devices) देगा. 9टू5 गूगल की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल होम टीम ने पिछले साल दिसंबर में वादा किया था कि वह अगले साल की पहली छमाही में अपने पसंदीदा लुक को फिर से रीऑर्डर करने की क्षमता पर सक्रिय रूप से काम कर रही है.



बीटा यूजर्स को अब पसंदीदा टैब के नीचे एक रीऑर्डर बटन दिखाई देगा, वहीं ऐसा लगता है कि एड ऑप्शन का नाम बदलकर एडिट कर दिया गया है. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह फीचर यूजर्स के लिए कब जारी किया जाएगा. इस साल जनवरी में, यह बताया गया कि टेक जायंट ने अपने गूगल होम एप्लिकेशन पर फुल टीवी कंट्रोल को रोल आउट करना शुरू कर दिया है. इन कंट्रोल्स में वॉल्यूम अप/डाउन, अन/म्यूट, पावर ऑन/ऑफ, प्ले, पॉज, चैनल और सोर्स लिस्ट शामिल हैं.

