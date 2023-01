नई दिल्ली : घरेलू स्मार्ट एक्सेसरीज ब्रांड गिजमोर ने सोमवार को एक नई स्मार्टवॉच ब्लेज मैक्स लॉन्च की, जो 1.85-इंच एज टू एज कव्र्ड आईपीएस डिस्प्ले के साथ आती है. इसकी स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यिो बड़ी है और इसकी कीमत 1,199 रुपये है. स्मार्टवॉच तीन आकर्षक कलर्स- ब्लैक, बरगंडी और ग्रे में आती है, जो 16 जनवरी से ऑनलाइन खरीदने के लिए उपलब्ध है. कंपनी के अनुसार, स्मार्टवॉच एक बार चार्ज करने पर 15 दिनों की बैटरी लाइफ देती है और 450 एनआईटीएस ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. इसमें ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले है जो आमतौर पर हाई-एंड स्मार्टवॉच की एक विशेषता है, जो इसे सभी परिस्थितियों में आरामदायक और उपयोग में आसान बनाती है.

Sanjay Kalirona CEO and co founder of Gizmore ने एक बयान में कहा, "गिजमोर ब्लेज मैक्स के साथ, हम अपनी तरह की पहली 1.85-इंच डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच को 1,500 रुपये से कम कीमत पर लॉन्च कर रहे हैं. हमें विश्वास है कि यह स्मार्टवॉच हमें बड़े डिस्प्ले वाले स्मार्टवॉच सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगी." नई स्मार्टवॉच ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर और बीटी म्यूजिक के साथ आती है जो यूजर्स को वॉच से ही आसानी से कॉल स्वीकार और अस्वीकार करने और अपने प्रियजनों के साथ जुड़ने की सुविधा देती है. Gizmore smartwatch Blaze Max Launch . New smartwatch launch .

इसके अलावा, गिजमोर ब्लेज मैक्स स्वास्थ्य और फिटनेस ट्रैकर्स से लैस है जो उपयोगकर्ताओं को स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करने में मदद करता है. गिजमोर ब्लेज मैक्स पर मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड उपयोगकर्ताओं को परिवर्तनों पर नजर रखने और अंतर का अनुभव करने की अनुमति देता है. यह जेवाईओयू प्रो हेल्थ सूट के साथ एकीकरण भी प्रदान करता है, जिससे लोग अपने स्टेप काउंट, एसपीओ2 लेवल, हार्ट रेट, कैलोरी बर्न, हाइड्रेशन अलर्ट, मेंस्ट्रअल ट्रैकर, गाइडेड ब्रीदिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप मॉनिटर को ट्रैक कर सकते हैं. आईपी67 रेटिंग के साथ, यह स्मार्टवॉच को किसी भी वर्कआउट के लिए एक आदर्श साथी बनाता है.

उपयोगकर्ता होम स्क्रीन पर वायु गुणवत्ता सूचकांक सहित मौसम पर भी नजर रख सकते हैं. कंपनी ने कहा कि स्मार्टवॉच में इनबिल्ट गेम्स और एक कैलकुलेटर भी है और इसमें हिंदी भाषा का समर्थन है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है.इसकी सहज स्प्लिट-स्क्रीन विशेषताएं उपयोगकर्ताओं को एक समर्थक की तरह मल्टीटास्क करने की अनुमति देती हैं. स्मार्टवॉच एआई-आधारित वॉयस असिस्टेंस कमांड को भी सपोर्ट करती है, जिससे इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है. --आईएएनएस

इंडियन एक्सेसरीज ब्रांड गिजमोर की स्टाइलिश स्मार्टवॉच, काम दाम और New Features के साथ लॉन्च