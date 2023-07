विश्व मस्तिष्क दिवस: दुनिया भर में हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य दिमाग से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और मस्तिष्क स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देना है. इस दिन की शुरुआत साल 2014 में की गई थी और हर साल इस दिन अलग-अलग थीम का इस्तेमाल कर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि लोगों को मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा सके.

वर्ष 2013 में विश्व कांग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी ( World Congress of Neurology ) की जन-जागरूकता समिति ने दुनिया भर में मस्तिष्क संबंधी समस्याओं की बढ़ती संख्या के कारण विश्व मस्तिष्क दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था. इसके बाद 2014 में पहली बार वर्ल्ड International Headache Society और फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा 'मिर्गी' ( Epilepsy ) थीम पर विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया.

विश्व मस्तिष्क दिवस

विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 थीम : World Brain Day 22 July 2023 Theme

इस बार विश्व मस्तिष्क दिवस Brain Health and Disability: Leave No One Behind की थीम पर मनाया जा रहा है, जिसका मतलब है "मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता: किसी को पीछे न छोड़ें". नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने दिमाग को हेल्दी रखने और दिमाग से संबंधित विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए अपना सकते हैं.

प्रतिरक्षा प्रणाली को रखें स्वस्थ

दिमाग को हेल्दी रखने के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली आवश्यक है ताकि आपका शरीर हर समय बीमार न पड़े. यदि हम बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो हमारा दिमाग गंभीर रूप से प्रभावित होता है. ऐसी स्थिति में मस्तिष्क की कार्यक्षमता प्रभावित होती है. इसलिए शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए स्वस्थ जीवनशैली और उचित खानपान का पालन करें.

नियमित रूप से योग-अभ्यास और ध्यान करें

दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए इसे तनाव मुक्त रखने के लिए योग और ध्यान सहयक होते हैं. ऐसा करने के लिए, नियमित रूप से योग-ध्यान का ( Practice Yoga and Meditation ) अभ्यास करने का प्रयास करें. योग आपके शरीर को फिट रखने में मदद करेगा, जबकि ध्यान आपके दिमाग को शांत करेगा. नियमित सैर करने से भी मदद मिल सकती है.

पर्याप्त नींद लें

अनियमित दिनचर्या से नींद पर असर पड़ता है, नींद की कमी आपके दिमाग पर भी असर डालती है. इसलिए सोने की दिनचर्या बनाएं और नियमित रूप से कम से कम आठ घंटे की नींद लें.

क्या सेवन करें, क्या नहीं

भोजन आपके दिमाग पर गहरा असर डालता है. ऐसे में तंबाकू, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जंक फूड, फास्ट फूड आदि से दूर रहें. मौसमी फल, अखरोट, बादाम, अलसी-कद्दू के बीज आदि को अपने आहार का हिस्सा बनाएं.