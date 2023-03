सैन फ्रांसिस्को : एप्पल ने कथित तौर पर अपने डेवलपर से कंटेंट मॉडरेशन आश्वासन के बाद AI चैटबॉट-संचालित ऐप ( Apple approves ChatGPT powered app ) को मंजूरी दे दी है, क्योंकि चैटजीपीटी ( ChatGPT ) के बोनकर्स और यहां तक कि कुछ उपयोगकर्ताओंके लिए अनुचित कंटेंट जेनरेट करने के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल ने अपने डेवलपर के आश्वासन के बाद 'ब्लूमेल' ( ChatGPT powered app Bluemail ) नामक ऐप को मंजूरी दे दी है कि इसमें कंटेंट मॉडरेशन टूल हैं. एप्पल ने छानबीन की कि क्या सॉफ्टवेयर में एक फीचर जो एआई- संचालित भाषा उपकरणों का उपयोग करती है 'बच्चों के लिए अनुचित कंटेंट उत्पन्न कर सकती है.'

ऐप निर्माता, ब्लिक्स इंक के सह-संस्थापक बेन वोलाच के अनुसार, उन्होंने ऐप्पल को बताया कि 'इसके अपडेट में कंटेंट मॉडरेशन शामिल है.' उन्होंने सुझाव दिया कि 'कंपनी को ऐप्स में चैटजीपीटी या अन्य समान एआई सिस्टम के उपयोग के बारे में कोई नई नीति सार्वजनिक करनी चाहिए.' रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लूमेल ऐप अभी भी 4 साल और उससे अधिक उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है. एप्पल अपने ऐप स्टोर के लिए अनुमोदन देने से पहले प्रत्येक ऐप को क्यूरेट और समीक्षा करता है.

हालांकि, चैटजीपीटी के उपयोग के संबंध में चिंताएं रही हैं. इसकी रिहाई के बाद से, शोधकर्ता इसके उपयोग के आसपास के नैतिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, क्योंकि इसके अधिकांश आउटपुट को मानव-लिखित पाठ से अलग करना मुश्किल हो सकता है. साइबर-अपराधी टेलीग्राम बॉट बनाने के लिए चैटजीपीटी का भी उपयोग कर रहे हैं जो मैलवेयर लिख सकते हैं और डेटा चोरी कर सकते हैं. Apple approves ChatGPT powered app . ChatGPT app on Apple . ChatGPT app on . ios ChatGPT app . ChatGPT ios . ChatGPT powered app on Apple ios

(आईएएनएस)

ChatGPT 100 million users: 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने वाला सबसे तेज एप्लिकेशन बना चैटजीपीटी