सैन फ्रांसिस्को: टेक दिग्गज एप्पल ने पुष्टि की है कि वह आईफोन 14 प्रो मॉडल (Iphone 14 pro Model) की डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन्स के मुद्दे की जांच कर रही (Apple Working to Fix Horizontal Lines in iPhone 14 ) है. मैक रुमर्स की रिपोर्ट के अनुसार, आईफोन निर्माता ने एक मेमो में कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए आईओएस अपडेट जल्द ही जारी किया जाएगा.



जल्द ही आ रहा सॉफ्टवेयर अपडेट

मेमो में कहा गया है कि एप्पल इस समस्या से अवगत है और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जल्द ही आ रहा है जो इस समस्या को हल करेगा. आईओएस 16.3 वर्तमान में डेवलपर्स और पब्लिक बीटा प्रोग्राम के सदस्यों के साथ टेस्टिंग कर रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उम्मीद की जा रही है कि पिछले महीने आईओएस 16.2 की रिलीज के बाद तकनीकी जायंट आईओएस 1.6.2.1 जारी करेगा, ताकि यूजर्स द्वारा सामने आ रही समस्याओं और अन्य बग्स को दूर किया जा सके.

"समस्या के समाधान के लिए आईओएस अपडेट जल्द ही जारी किया जाएगा. कस्टमर अपने फोन को ऑन या अनलॉक करते समय स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स दिखने पर रिपोर्ट कर सकते हैं. इसे ठीक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जल्द ही आ रहा है.":- आईफोन निर्माता



यह समस्या पिछले महीने दिखाई देने लगी थी और कई यूजर्स ने बताया कि उनके आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स स्मार्टफोन स्टार्टअप (IPhone 14 Pro and IPhone 14 Pro Max Smartphones) पर अपने डिवाइस के डिस्प्ले पर ग्रीन और येलो कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन्स दिखा रहे है. मेमो में कहा गया कि आईफोन 14 प्रो कस्टमर अपने फोन को ऑन या अनलॉक करते समय स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स दिखने पर रिपोर्ट कर सकते हैं. Horizontal lines on screen of iPhone 14

