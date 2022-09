सैन फ्रांसिस्को : क्यूपर्टिनो स्थित टेक दिग्गज एप्पल (Apple) इस सप्ताह अपने सैकेंड जेनरेशन के एयरपोड प्रो (Second generation AirPods Pro) को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, जो नेक्स्ट जेनरेशन के एच1 प्रोसेसर सहित कई अपग्रेड पेश करेगा. ब्लूमबर्ग के एप्पल ट्रैकर मार्क गुरमैन की रिपोर्ट (Bloomberg's Apple tracker Mark Gurman) के अनुसार, कंपनी, जो 7 सितंबर को अपने इवेंट में लेटेस्ट आईफोन्स (Latest iPhones) और अन्य उपकरणों का अनावरण करेगी, एक मॉडल को अपडेट करने वाली है.

उन्होंने कहा, "मैंने पिछले साल सूचना दी थी कि नए एयरपोड्स प्रो (New AirPods Pro) 2022 में आएंगे और अब मुझे बताया गया है कि बुधवार उनका बड़ा अनावरण होगा."एयरपोड्स प्रो 2 (AirPods Pro 2) भी एप्पल के लोसलेस ऑडियो कोडेक (ALAC) या ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट (Bluetooth 5.2 support) के साथ आ सकता है. एयरपोड्स प्रो 2 एक चार्जिग केस के साथ इन-ईयर विंग टिप डिजाइन (in ear wing tip design) को भी सपोर्ट कर सकता है जो एप्पल के फाइंड माई ऐप (Apple's Find My app) के साथ खोज करते समय एक साउंड का उत्सर्जन करता है.

सैकेंड जेनरेशन के एप्पल एयरपोड्स प्रो में किसी भी फिटनेस ट्रैकिंग फीचर (Fitness tracking feature) को शामिल करने की संभावना नहीं है और इस साल तापमान या हृदय गति का पता लगाने के साथ नहीं आएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल डिवाइस के अपकमिंग वर्जन में ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर ज्यादा फोकस होने की संभावना है. एप्पल एनालिस्ट मिंग-ची कुओ (Apple analyst Ming Chi Kuo) ने हाल ही में कहा था कि एयरपोड्स प्रो 2 का निर्माण वियतनाम में किया जाएगा. कुओ ने भविष्यवाणी की थी कि एयरपोड्स प्रो 2 चार्जिग केस में अभी भी चार्जिग के लिए एक लाइटनिंग पोर्ट की सुविधा होगी, इस साल यूएसबी-सी में स्विचओवर की उम्मीदों को धराशायी कर देगा. --- आईएएनएस

