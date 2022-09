नई दिल्ली/नोएडा: थाना एएचटीयू पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है (Online prostitution busted in Noida). मामले में नोएडा के सेक्टर 35 से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है (one arrested in prostitution case in noida). उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और नगद रुपए बरामद किए गए हैं. इस गैंग का एक सदस्य अभी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है. वहीं कुछ लड़कियों को ही पुलिस संरक्षण में लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है.



गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शरद कपूर के रूप में की गई. मौके से पुलिस ने दाे पीड़िताओं को भी संरक्षण में लिया है, जिनसे अभियुक्त द्वारा जबरन देह व्यापार (prostitution in noida) कराया जा रहा था. अभियुक्त का एक साथी देवराज वांछित है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. ऑनलाइन अनैतिक देह व्यापार करने वाली गैंग का भंडाफोड़ किए जाने के संबंध में एसीपी दो रजनीश वर्मा ने बताया कि अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वे लोग इंटरनेट व व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से लोगों से बात करते थे.

डील होने पर ग्राहकों से 25,000 तक वसूली की जाती थी. इसमें से एक हजार रुपए लड़कियों को प्रति ग्राहक दिया जाता था. उन्होंने बताया कि इस मामले में धारा 370(ए)(2),34 आईपीसी. व 3/4/5 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम-1956, थाना सेक्टर-24, नोएडा पर मुकदमा दर्ज किया गया है.