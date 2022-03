नई दिल्ली/नोएडाः नोएडा के सेक्टर 93a स्थित 40 बहुमंजिला इमारत के गिरने का समय आखिर निर्धारित हो ही गया. नोएडा विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 22 मई को ट्विन टावर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया (Twin towers scheduled to fall on 22 May) जाएगा. टावर के ध्वस्तीकरण की निगरानी गिराने वाली कंपनी के साथ ही नोएडा प्राधिकरण, सुपरटेक के कर्मचारी के साथ ही अन्य 10 विभाग जिन्होंने एनओसी दिया है, कर रहे हैं. समय-समय पर सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके का निरीक्षण करने का काम कर रहे हैं.

टावर (twin tower of noida) को गिराने वाली कंपनी बाहर से बुलाए गए इंजीनियरों के माध्यम से यह समझने का काम कर रही है कि किस तरह से टावर गिरेगा और आसपास के लोगों को इससे प्रभावित न होना पड़े. बताया जा रहा है जिस दिन टावर गिराया जाएगा उस दिन आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 5 से 6 घंटे के लिए दूर रखा जाएगा, ताकि उनके ऊपर विशेष प्रभाव न पड़े.

22 मई को ट्विन टावर गिरना तय

ट्विन टावर के पास सजी दुकान.



ट्विन टॉवर (twin tower of noida) आज के समय में नोएडा एनसीआर क्षेत्र में लोगों के लिए एक काैतूहल का विषय बना हुआ है. लोग दूर-दूर से टावर को देखने और टावर के साथ सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे हैं. वहीं टावर के अंदर करीब 300 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं. सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक काम चलता रहता है. मजदूरों के खाने पीने की सामान टावर के आसपास छोटी छाेटी दुकानें सज गयी है.

