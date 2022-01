नई दिल्ली/नोएडाः गौतमबुद्ध नगर में बढ़ते कोविड-19 के केस को लेकर डीएम ने नये दिशा निर्देश जारी (noida dm suhas ly new direction on corona case) किए हैं. अब बाजारों में नो मास्क नो सामान की प्रक्रिया लागू होगी (implement no mask no goods proses ). वहीं, 50 प्रतिशत के साथ सिनेमा, रेस्तरां, मॉल खुलेंगे. जबकि जिम, स्वीमिंग पुल और 10वीं कक्षा तक स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे (noida school close till 10th class). फिलहाल जिले में 1100 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए है. वहीं, आगामी विधानसभा चुनाव में आवश्यक पोलिंग बूथ पर कोविड हेल्प डेस्क और गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा.





गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने ऐलान किया कि जिले में तेजी कोरोना मामलों में वृद्धि हो रही है. फिलहाल जिले में अब तक 1100 से ज्यादा कोविड के मामले सक्रिय हैं, जिनमें से किसी को आईसीयू या ऑक्सीजन की जरूरत नही पड़ी है. वहीं, कुछ मरीज अस्पताल में इसलिए भर्ती हैं कि वो कोविड के साथ अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं. कोविड से संक्रमित किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत न के बराबर है. कोरोना से रोकथाम के लिये अब जिले में एक जागरूक अभियान चलाएंगे कि बाजार में नो मास्क नो सामान.

नो मास्क नो सामान की प्रक्रिया

उन्होंने ऐलान किया कि जिले में वैक्सीन की पहली डोज की प्रक्रिया 100 फीसदी पूरी कर ली गई है. दूसरी डोज 89 प्रतिशत पूरी कर ली है. बाकी बची 11 प्रतिशत को बहुत जल्द पूरा कर 20 जनवरी से बुस्टर डोज लगाया जाएगा. वहीं, 15 से 18 साल तक बच्चों को लग रही पहली डोज भी जल्द पूरा कर ली जाएगी. जिले में रात 10 से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है. शादी समारोह 100 लोग शामिल हो सकते हैं. इसके लिये किसी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन चेक करने गई टीम को खामी मिलती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने ऐलान किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं है. कोई बाहर से आता है और अपने संस्था में काम करता है, उसे हेल्प डेस्क से पूरी सहायता दी जाएगी. कोविड19 के लिए बनाये गए कंट्रोल रूम में बीते साल की बजाय इस साल बहुत कम कॉल आ रहे हैं. वहीं, ओमीक्रोन पर कहा कि जिले में एक केस की पुष्टि हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी निगेटिव आ चुकी है. वर्तमान में ओमीक्रोन का कोई केस नहीं है. कोई व्यक्ति संक्रमित मिलता है, तो उसके संपर्क में आये कम से कम 18 लोगो को ट्रेस किया जा रहा है. हमारे यहां अब तक 11,700 लोगों की विदेश यात्रा की हिस्ट्री है, जिनमें से 2500 वो लोग थे, जो हाई रिस्क वाले देश से लौटे थे, जिनमें से सिर्फ 16 लोग पॉजिटिव मिले थे. पिछले हफ्ते के मुकाबले तीन से चार प्रतिशत पॉजिटिविटी में वृद्धि हुई है.







चुनावों को लेकर डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि अब तक किसी का वोटर का लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है या गड़बड़ है, तो वो घर बैठे nbsp.in वेबसाइट पर जाकर दोबारा फॉर्म भर सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं. इसकी लास्ट डेट नामांकन वापसी लिस्ट जारी होने तक है. गौतमबुद्ध नगर में 82,939 नये वोटर जुड़े हैं. अब यहां कुल वोटर की संख्या 16,23,545 हो गई है, जबकि इनमें से 27,017 वोट खारिज भी हुए हैं. जिले में कुल 1,754 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और हर पोलिंग बूथ पर हेल्प डेस्क होगा, ताकि सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवा सकें.



