नई दिल्ली/नाेएडाः ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे के बस अड्डा रोड पर दो महिलाएं के बीच मारपीट का वीडियाे वायरल हाे (Video viral of fight between two women in Noida ) रहा है. वीडियाे में दिख रहा है कि दाेनाें महिलाओं के बीच लात-घूंसे चल रहे हैं. एक युवक बीच बचाव करने करने की कोशिश की, मगर काेई फायदा नहीं हुआ, महिलाएं इसके बाद भी आपस में लड़ती रहीं. मौके पर मौजूद किसी शख्स ने मारपीट का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.





करी पांच मिनट तक दाेनाें महिलाएं मारपीट करती रहीं. वायरल वीडियो में मारपीट के संबंध में आसपास के लाेगाें ने बताया कि छोले-भटूरे के उधार पैसाें (Noida two women fight over borrowed money) को लेकर मारपीट हुई थी. एक महिला ने पुलिस से भी मामले की शिकायत की थी. दनकौर कस्बे की एक महिला बस अड्डा रोड पर छोले-भटूरे का ठेला लगाती है, जहां पर दनकौर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला पिछले कई महीने से आकर उधार में खा रही थी.

वायरल वीडियाे में देखिये कैसे चल रहे हैं लात घूंसे.

इस बार जब वह महिला फिर से उधार खा कर जा रही थी. तो ठेला लगाने वाली महिला ने रुपये मांगे. बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच गाली-गलौज शुरु हो गई. जिसके बाद कुछ देर बाद दोनों के बीच हाथापाई और लात-घूंसे चलने लगे. पुलिस के आने की सूचना पर दोनों महिलाएं अलग हुई. मारपीट के बारे में कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार का कहना है कि इस मामले की पुलिस के पास कोई सूचना नहीं है. मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी.