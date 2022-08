नई दिल्ली /ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सुंदरम हाउसिंग सोसायटी (fire in the flat of Gaur Sundaram Housing Society) के फ्लैट में बुधवार रात अचानक आग लग गई. आग सोसाइटी के 27वें फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट में लगी. आग लगने के बाद पूरे फ्लैट में धुआं धुआं सा हो गया. हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट में आग लगने की सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने फ्लैट में मौजूद तीन लोगों को बाहर निकाल ( Security Personnel Save three People) दिया, जिससे सबकी जान बच गयी.

दरअसल यह पूरी घटना बुधवार रात की है, जहां बिसरख थाना क्षेत्र के गौर सुंदरम हाउसिंग सोसायटी के 27वें फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट में आग लग गई. बताया जा रहा है कि फ्लैट में रहने वाले लोगों ने पूजा घर में दिया जलाया था. उसी की वजह से ही आग लग गई. सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते फ्लैट में मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया और इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. आग पर भी सोसाइटी की फायर फाइटिंग टीम के द्वारा ही काबू पा लिया गया.

गौर सुंदरम हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट में आग के बाद मौके पर फायर फाइटिंग टीम

वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि 27वें फ्लोर के एक फ्लैट से अचानक आग की लपटें और धुआं निकलना शुरू हुआ तो लोगों को हैरानी होने लगी. आग व धुंए को देखकर सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे. साथ ही फ्लैट में वहां पर मौजूद तीन लोगों को उन्होंने जैसे-तैसे बाहर निकाला.

बताया जा रहा है कि फ्लैट में 4 लोग मौजूद थे, लेकिन एक पहले ही निकल चुका था. बाकी लोगों को सुरक्षाकर्मियों ने निकला. हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग की वजह से घर का काफी सामान जलकर राख हो गया है. कड़ी जद्दोजहद के बाद सोसाइटी की फायर फाइटिंग टीम के द्वारा ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक घर का लाखों रुपए का सामान जल चुका था.

