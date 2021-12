नई दिल्ली/नोएडा: करीब तीन महीने से भी अधिक समय से विभिन्न मांगों को लेकर 81 गांव के किसान (Farmers of 81 villages ) नोएडा प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन कर (Demonstration of farmers in Noida) रहे हैं. मंगलवार को नोएडा एम्पलाइज एसोसिएशन (Noida Employees Association) ने गेट खोलने का प्रयास किया, जिसका धरना दे रहे किसानाें ने विरोध किया. इस दाैरान प्रदर्शनकारी और नोएडा एम्पलाई एसोसिएशन (Noida Employees Association) के बीच नोकझोंक हुई.

किसानाें ने प्राधिकार के अंदर घुसने का प्रयास किया. इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई. पुलिस से भी किसानों की नोकझोंक हुई. मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने समझा-बुझाकर किसी तरह से मामले को शांत कराया. फिलहाल किसान मौके पर बने हुए हैं और धरना जारी है. एसोसिएशन ने DM को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा है. किसान जहां पहले नोएडा के सेक्टर 5 स्थित कम्युनिटी सेंटर (community center) में धरना दे रहे थे, वहीं अब नोएडा प्राधिकरण के गेट पर ताला लगाकर धरना (Dharna at the gate of noida authority) दे रहे हैं.

क्या कहना है प्रदर्शनकारियाें का देखिये वीडियाे में.

नोएडा प्राधिकरण पर प्रदर्शन कर रहे महिला-पुरुष किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा. हम अपनी मांगों को बिना मनवाए यहां से वापस नहीं जाएंगे. किसी भी हाल में प्राधिकरण को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा. किसान 1976 से लेकर अब तक प्राधिकरण का अत्याचार और शोषण सहन कर रहा है. प्राधिकरण किसानों की बातें मान ले या फिर आर-पार की लड़ाई होगी.