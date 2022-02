नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिले में कोरोना के नये मामले आने की रफ्तार धीमी (New cases of corona decreased in Ghaziabad) हो रही है. सोमवार को 97 नए मामले सामने आए. जबकि बीते 24 घण्टों में 164 काेराेना के मरीज पूरी तरह से रिकवर हुए. फिलहाल जिले में कोरोना के सक्रिय मरीज़ों की संख्या 842 है. 748 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 10 मरीज़ अस्पताल में भर्ती हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक फरवरी में कोरोना के कुल 873 मामले सामने आ चुके हैं.





गाज़ियाबाद में अबतक कोरोना के कुल 83 हजार 839 मामले सामने आ चुके हैं. जिनमें से जून में 324, जुलाई में 65, अगस्त में 26, सितंबर में 18, अक्टूबर में 14, नवंबर में 6, दिसंबर और जनवरी में 27052 मामले सामने आए थे. हालांकि आज कोरोना वायरस के 97 नए मामलों में ओमीक्रोन वेरिएंट (corona in ghaziabad)की पुष्टि नही हुई है.

कोरोना वायरस (corona in ghaziabad) के जो नए मरीज़ सामने आ रहे हैं उनके संपर्क में आए लोगों को ट्रेस किया जा रहा है. जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, उन क्षेत्रों में टेस्टिंग कराई जा रही है. ओमिक्रोन के खतरे के बीच टेस्टिंग बूथ को भी बढ़ाया गया है. बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और हिंडन एयरपोर्ट पर भी टेस्टिंग बूथ बनाकर टेस्टिंग की जा रही है. जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं वहां वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा रहा है.

