नई दिल्ली/गाजियाबादः गाजियाबाद में अब इंटरनेट कनेक्शन की भी चोरी (Internet connection selling by cutting fiber cable) होने लगी है. मुकेश अंबानी की कंपनी (Mukesh Ambani company) ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद चाेरी का आराेपी पकड़ा गया. लोनी के सीओ रजनीश कुमार ने बताया कि शिकायत मिली कि फाइबर केबल में सेंध (cut in fiber cable) लगाकर इंटरनेट कनेक्शन (internet theft in ghaziabad) का प्रयोग किया जा रहा है. इस इंटरनेट कनेक्शन को दूसरे लोगों को बेचा भी जा रहा है.

इसकी जांच शुरू की गई. जिसके बाद सलमान नाम के युवक को पकड़ा गया. उससे पूछताछ के बाद पता चला कि बड़ी कंपनियों के इंटरनेट कनेक्शन को बाधित करके उससे इंटरनेट सप्लाई का काम कर रहा है. आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया. उसका एक साथी फरार है. उसने मुख्य रूप से जिओ कंपनी के टावर और फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाया है. दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है.

घटना के बारे में क्या कह रही लाेनी पुलिस.

कंपनी के लिए भी बहुत चौंकाने वाली बात है. सलमान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है. लेकिन पूर्व में केबल टीवी नेटवर्क के साथ काम कर चुका है. जिसके बाद उसे सप्लाई काटने की जानकारी थी. आरोपी के पास से भारी मात्रा में केबल और तकनीकी सामान बरामद किया गया है. इस घटना के सामने आने के बाद कंपनी अपने फाइबर केबल नेटवर्क में और सिक्योरिटी बदलाव करेगी, जिससे इस तरह की घटना दोबारा ना हो पाए.