नई दिल्ली/गाजियाबाद : दिल्ली में छठ पूजा को लेकर लगातार शुरू से राजनीतिक सरगर्मी (Politics over Chhath Puja in Delhi) तेज रही. काफी आराेप प्रत्याराेप के बाद DDMA ने छठ के सार्वजनिक आयोजन की इजाजत दी, लेकिन यमुना किनारे राेक ( Ban on celebrating Chhath in Yamuna) लगा दी गयी. भारतीय जनता पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है. दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद के नेता भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं.

भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पंडित ललित शर्मा (BJP Kisan Morcha District Vice President Pandit Lalit Sharma) ने दिल्ली की आप सरकार को ढोंगी सरकार बताया है. पंडित ललित शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) दिल्ली में एक ढोंगी सरकार चला रहे हैं. छठ पूजा को महापर्व के रूप में मनाया जाता है. छठ पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अर्घ्य में बाधा डालने का काम कर रहे हैं.

अर्घ्य में बाधा डालने का काम कर रहे हैं केजरीवाल

पंडित ललित शर्मा ने केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल यमुना नदी की सफाई नहीं करा पाए. यमुना नदी की सफाई का पैसा केजरीवाल सरकार ने घोटाला कर दिया है. अपनी कमियों को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने नया षड्यंत्र रचा है.





