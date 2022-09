नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ कोर्ट में फायरिंग (firing in nalagarh court) कर हत्या के आरोपी अजय उर्फ लेफ्टी उर्फ सनी को छुड़ाने का प्रयास करने के मामले में छह बदमाशों को गिरफ्तार (six arrested in firing of nalagarh court case) किया है. आरोपियों से पुलिस ने चार ऑटोमेटिक रायफल, पांच मैगजीन व 20 कारतूस बरामद किये हैं. आरोपी की कार से पुलिस को एक हैंडग्रेनेड भी मिला है. पकड़ाये आरोपियाें की पहचान वकील उर्फ बिल्ला, विक्रम सिंह उर्फ विकी, परगट सिंह, गुरजंट सिंह, अजय उर्फ मेंटल और गुरुदीप सिंह के रूप में की गई है.

पुलिस का दावा है कि बदमाशों को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से भी मदद मिल रही थी. स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त एचजीएस धालीवाल ने बताया कि 29 अगस्त को हिमाचल के बद्दी स्टेट के नालागढ़ कोर्ट में गैंगस्टर अजय उर्फ लेफ्टी को जब पेश किया जा रहा था, इस दौरान दाे बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर छुड़ाने की कोशिश की थी. अजय को स्पेशल सेल की सूचना पर मार्च 2022 में गिरफ्तार किया गया था. उसे कुमार विक्रमजीत और सिमरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था. अजय, लकी पटेल और कौशल चौधरी गिरोह का सक्रिय शूटर था.

स्पेशल सेल ने छह बदमाशों काे किया गिरफ्तार

घटना के तीन दिन बाद स्पेशल सेल की टीम ने कैथल, सफीदों, जींद, अंबाला, मोहाली, पटियाला, मोगा, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब समेत कई जगहों पर छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के दो अन्य साथी जो लोकल इंटेलिजेंस और हथियार मुहैया करा रहे थे. उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गगनदीप सिंह जो आरोपियों के लिए लोकल कम्युनिकेशन और हथियार उपलब्ध कराने का काम कर रहा था, वह पहले आतंकी हरविंदर सिंह संधू का साथी रहा है. हरजिंदर सिंह संधू वर्तमान में बब्बर खालसा इंटरनेशनल को चला रहा है इसे पाकिस्तान की जासूस एजेंसी आईएसआई का समर्थन प्राप्त है.

